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    44% американців вже готові підтримати імпічмент Трампа

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    Дональд Трамп - 44% американців вже готові підтримати імпічмент Трампа
    Дональд Трамп

    Опитування було проведено після того, як колишній помічник Трампа Майкл Коен визнав себе винним у шахрайстві з банківськими рахунками

    Трохи менше ніж половина жителів США виступають за те, щоб Конгрес запустив процедуру імпічменту президента Дональда Трампа, свідчать дані опитування Axios і Survey Monkey, оприлюднені в газеті «Хілл».

    Ідею імпічменту підтримують 44% респондентів, зазначається в повідомленні.

    Серед прихильників Демократичної партії за початок процедури відсторонення президента США виступають 79% опитаних, серед республіканців - лише 9%. Водночас 49% респондентів, що не є прихильниками жодної з партій, також підтримують ідею імпічменту.

    Опитування було проведено після того, як колишній помічник Трампа Майкл Коен визнав себе винним у шахрайстві з банківськими рахунками, ухиленні від податків і порушенні законів про фінансування передвиборної кампанії.

    Дані опитування свідчать, що 64% опитаних впевнені, що Трампу було відомо про ці порушення Коена, і він може бути до них причетний.

    Опитування проводилося в інтернеті серед 4362 повнолітніх американців у період з 22 до 24 серпня. Похибка даних становить близько 3%.

    Дебати про можливість оголошення імпічменту Трампу активізувалися після того, як колишній адвокат американського лідера Майкл Коен визнав себе винним у злочинах, пов'язаних із ухиленням від сплати податків і злочинним порушенням фінансової дисципліни.

    Раніше Коен також зізнався, що платив двом жінкам, які свого часу мали інтимні зв'язки з Трампом, щоб вони не розголошували цю інформацію. Це, за словами Коена, робилося за наказом Трампа.

    Однак напередодні прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що сам «президент не робив нічого протиправного, проти нього немає обвинувачень, немає змови».

     

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