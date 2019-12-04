53% законопопроєктів Ради – це фінансовий популізм, - Комітет виборців



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236 проєктів законів визнано такими, що негативно впливатимуть на дохідну або витратну частину державного бюджету

Половина законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді, є нереальними до виконання і мають ознаки фінансового популізму. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України, отримані Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит.

Так, за період із 29 серпня по 19 листопада 2019 року Міністерстром фінансів України було здійснено 447 експертних висновків до законопроектів щодо фінансових можливостей їх реалізації. За результатами опрацювання законопроектів 236 із них або 53% було визнано такими, що негативно впливатимуть на дохідну або витратну частину державного бюджету і, відповідно, унеможливлюють їх реалізацію.

«Проблема фінансового популізму, хоч і в меншому машстабі, мала місце і в парламенті попереднього скликання. Так, за даними КВУ в 2016 році негативні висновки Мінфіну отримали 34% законопроектів, у 2017 році – 32%. Однак станом на зараз ця цифра різко стрибнула і складає вже 53%. Як правило, більшість нереалістичних докумнтів реєструють самі народні депутати, які, з одного боку, вимагають підвищення соціальних стандартів, але, з іншого, не обгрунтовують за рахунок чого було б реально здійснити такі виплати. При цьому чинне законодавство зобов’язує депутатів подавати фінансові розрахунки до законопроектів, однак на практиці цю норму майже не виконують або ж вказують відверто нереальні джерела доходів», - пояснив голова КВУ Олексій Кошель.

До прикладу, серед фінансово нереалістичних документів проект закону №2297 «Про внесення зміни до статті 7 закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» щодо щомісячної адресної допомоги» (автори –Королевська, Солод), №2278 «Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо соціального захисту учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)» (автори – Третьякова, Струневич, Арсенюк, Гривко, Остапенко), №1136 «Про внесення змін до закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо збільшення розміру допомоги при народженні дитини та порядку її виплати» (автор – Шпенов) та ін.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України №375 від 20 серпня 2014 року «Про затвердження Положення про Міністерство фінансів України» одним із завдань Мінфіну є підготовка разом з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади експертних висновків до законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету (з обов’язковим визначенням вартісної величини такого впливу), можливостей фінансового забезпечення у відповідному бюджетному періоді та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, і пропозиції щодо їх розгляду.