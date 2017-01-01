Політв’язня Семену відзначили за розвиток україномовної преси в Криму

Семену відзначили з нагоди 25-річчя виходу у Сімферополі першого повноцінного україномовного видання «Кримська світлиця».

Засудженого російською владою кримського журналіста Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Як повідомляють «Крим.Реалії», Семену відзначили з нагоди 25-річчя виходу у Сімферополі першого повноцінного україномовного видання



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Фото: radiosvoboda.org Микола Семена

Семену відзначили з нагоди 25-річчя виходу у Сімферополі першого повноцінного україномовного видання «Кримська світлиця».

Засудженого російською владою кримського журналіста Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Як повідомляють «Крим.Реалії», Семену відзначили з нагоди 25-річчя виходу у Сімферополі першого повноцінного україномовного видання «Кримська світлиця».

Як розповів член президії товариства «Просвіта», член редколегії газети «Кримська світлиця» Петро Вольвач, Микола Семена є одним з засновників цієї газети, працював заступником головного редактора і довгий час був одним з найяскравіших авторів видання.

«Журналіст нагороджений за вагомий особистий внесок у справу українського національного відродження, розбудову та зміцнення української держави, а також за мужність і високий професіоналізм при виконанні журналістських обов’язків в окупованому Криму», – зазначив Вольвач.

Кримського журналіста Миколи Семену російський суд на анексованому півострові звинуватив у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

22 вересня 2017 року суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох з половиною років умовно з випробувальним терміном у три роки і забороною займатися публічною діяльністю на три роки.

У грудні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом’якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

У Києві 22 грудня пройшли урочистості, присвячені 25-річчю газети «Кримська світлиця». Перший номер газети вийшов у Сімферополі з 31 грудня 1992 року. Газета видавалася в Криму до 2014 року. Редакція була переведена до Києва в березні 2016 року. Незабаром випуск газети відновили.