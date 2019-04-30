Адвокат Коломойського розказав, як Зеленський підбирає кадри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Богдан: Я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми Фото «Гордон»

Богдан: До перемоги на виборах не було роздано жодної посади

Обраний президентом України Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми і у нього зараз вимальовується картина щодо кандидатів на основні посади в державі. Про це в інтерв'ю «Сьогодні. Підсумки» на телеканалі «Україна» розповів один з найпомітніших членів команди Володимира Зеленського – адвокат Андрій Богдан.

Юрист зазначив, що до перемоги на виборах не було роздано жодної посади.

«Понад рік тому, в березні минулого року, було рішення прийнято, що до перемоги ми не роздаватимемо ніяких посад. Ми твердо виконували цю обіцянку, незважаючи на критику суспільства. Але я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми, у нього в голові вимальовується якийсь конструктор і це буде тільки його рішення», – зазначив адвокат.

Як повідомлялось, під час відпочинку новообраного президента Володимира Зеленського у турецькому Бодрумі на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які збрехали, представившись гостями готелю, і навіть сфотографувалися із Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.