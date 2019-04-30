  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Адвокат Коломойського розказав, як Зеленський підбирає кадри

    • Розсилка
    Богдан: Я&nbsp;точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми - Адвокат Коломойського розказав, як Зеленський підбирає кадри
    Богдан: Я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми
    Фото «Гордон»

    Богдан: До перемоги на виборах не було роздано жодної посади

    Обраний президентом України Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми і у нього зараз вимальовується картина щодо кандидатів на основні посади в державі. Про це в інтерв'ю «Сьогодні. Підсумки» на телеканалі «Україна» розповів один з найпомітніших членів команди Володимира Зеленського – адвокат Андрій Богдан.

    Юрист зазначив, що до перемоги на виборах не було роздано жодної посади.

    «Понад рік тому, в березні минулого року, було рішення прийнято, що до перемоги ми не роздаватимемо ніяких посад. Ми твердо виконували цю обіцянку, незважаючи на критику суспільства. Але я точно знаю, що Володимир Зеленський зустрічається з багатьма людьми, у нього в голові вимальовується якийсь конструктор і це буде тільки його рішення», – зазначив адвокат.

    Як повідомлялось, під час відпочинку новообраного президента Володимира Зеленського у турецькому Бодрумі на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які збрехали, представившись гостями готелю,  і навіть сфотографувалися із Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.

    Читайте також
    адвокат Володимир Зеленський Україна Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ