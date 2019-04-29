Я не починаю спілкування з брехні: Зеленський у Туреччині відшив російських пропагандистів (відео)



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Скріншот з відео

Новообраний президент заявив російським журналістам, що він розмовлятиме лише з народом України, який його вибрав

Під час відпочинку новообраного президента Володимира Зеленського у турецькому Бодрумі на закриту територію готелю пробралися журналісти телеканалу «Росія», які збрехали, представившись гостями готелю, і навіть сфотографувалися із Зеленським, а потім намагалися організувати провокацію.

Російські журналісти спробували взяти у Зеленського коментарі зокрема з приводу Мінських угод та взагалі щодо російсько-українських відносин і ситуації на Донбасі. Зеленський підкреслив, що це питання cenj України.

Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі програми «Росія 24».

«Це поганий початок відносин. Я не починаю з брехні спілкування. Мене чекає народ України, який мене обирав. Можна я розмовлятимуть з народом України? Хлопці, не починайте наше спілкування з дуже незрозумілих відносин», – відповів Зеленський російській пресі.

Нагадаємо, Зеленський вилетів до Туреччини 26 квітня. Він повідомив, що повіз своїх дітей на фестиваль «Весело», організований «95 кварталом».

Згодом турецькі ЗМІ показали, як переможець президентських виборів в Україні Володимир Зеленський посмажив м'ясо на грилі в одному з ресторанів турецького міста Бодрум.

Також нагадаємо, що російський телеканал «НТВ» запускає шоу, яке веде Зеленський.

Як повідомлялось, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України. За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.