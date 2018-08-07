Адвокат повідомив про погіршення здоров’я Сенцова



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При цьому припиняти голодування політв'язень не планує

Український політв'язень Олег Сенцов, ув'язнений у колонії міста Лабитнангі в Росії, перебуває у поганому стані - у нього сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії, а також дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину.

Про це Громадському повідомив адвокат Дмитро Дінзе після відвідин Сенцова.

Він розповів, що в Олега погано з серцем, і його два рази намагалися вмовити виїхати у лікарню. В’язню також зле через те, що в Лабитнангі стало дуже тепло, а в нього зараз погана переносимість спеки. Олег відчуває слабкість в усьому тілі.

На питання про те, чи є можливість, що Сенцов припинить голодування, адвокат відповів, що припиняти голодування політв'язень не планує.

Сенцов також виступає проти переведення його у цивільну лікарню Лабитнангі, оскільки «завідувач реанімаційним відділенням агресивно до нього ставиться, і ймовірніше за все, може лише нашкодити йому». Він також проти переведення його у лікарню в інше місце, «оскільки просто не витримає етапування і може померти».

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.