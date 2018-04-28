Адвокат українця Стешенка звернувся до поліції щодо його зникнення у Криму

ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила

Адвокат затриманого на адмінмежі з анексованим Кримом харків’янина Олександра Стешенка подав до поліції заяву про його зникнення. Про це захисник українця Айдер Азаматов повідомив «Крим.Реалії». «Цю заяву я відправив поштою. Річ у тім, що на жаль, при передачі на руки на наших примірних жодних відміток не



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11 квітня російські силовики затримали Стешенка на пункті пропуску «Чонгар»

ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила

Адвокат затриманого на адмінмежі з анексованим Кримом харків’янина Олександра Стешенка подав до поліції заяву про його зникнення.

Про це захисник українця Айдер Азаматов повідомив «Крим.Реалії».

«Цю заяву я відправив поштою. Річ у тім, що на жаль, при передачі на руки на наших примірних жодних відміток не ставлять», — сказав адвокат.

Нагадаємо, на адмінкордоні з анексованим Кримом російські силовики затримали харків’янина Олександра Стешенка, востаннє він виходив на зв’язок з контрольного пункту в’їзду-виїзду «Чонгар» 11 квітня.

Раніше управління ФСБ повідомило, що «прикордонники» окупованого Криму затримали і передали співробітникам поліції двох громадян України, оголошених у федеральний розшук на території Росі

За словами активістів, ФСБ Росії спочатку підтвердила затримання Стешенка, а потім заперечила.