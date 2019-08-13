Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів



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Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів

Аеропорт Гонконгу відновив свою роботу, проте протести в місті все ж вплинуть на авіасполучення з повітряною гаванню.

Про це йдеться в повідомленні аеропорту.

Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів, що вплине на повітряне сполучення 13 серпня.

«Міжнародний аеропорт Гонконгу відновлює свою роботу, очікується зміна розкладу авіарейсів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, авіаперевізник Cathay Pacific скасував понад 200 рейсів, незважаючи на відновлення роботи повітряної гавані. Як заявили в авіакомпанії, Cathay Pacific запустить лише обмежене число рейсів.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.