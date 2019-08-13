Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів
Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів
Аеропорт Гонконгу відновив свою роботу, проте протести в місті все ж вплинуть на авіасполучення з повітряною гаванню.
Про це йдеться в повідомленні аеропорту.
Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів, що вплине на повітряне сполучення 13 серпня.
«Міжнародний аеропорт Гонконгу відновлює свою роботу, очікується зміна розкладу авіарейсів», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, авіаперевізник Cathay Pacific скасував понад 200 рейсів, незважаючи на відновлення роботи повітряної гавані. Як заявили в авіакомпанії, Cathay Pacific запустить лише обмежене число рейсів.
Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.