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    Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів

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    Аеропорт Гонконгу відновив роботу після масових протестів

    Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів

    Аеропорт Гонконгу відновив свою роботу, проте протести в місті все ж вплинуть на авіасполучення з повітряною гаванню.

    Про це йдеться в повідомленні аеропорту.

    Адміністрація аеропорту попередила пасажирів про те, що змінить розклад рейсів, що вплине на повітряне сполучення 13 серпня.

    «Міжнародний аеропорт Гонконгу відновлює свою роботу, очікується зміна розкладу авіарейсів», - йдеться в повідомленні.

    Зокрема, авіаперевізник Cathay Pacific скасував понад 200 рейсів, незважаючи на відновлення роботи повітряної гавані. Як заявили в авіакомпанії, Cathay Pacific запустить лише обмежене число рейсів.

    Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.

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