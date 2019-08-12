Аеропорт Гонконгу скасував усі рейси через протести



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Протестувальники в аеропорту Гонконгу Фото Getty images

Тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни

Міжнародний аеропорт Гонконгу скасував всі вильоти через акції протесту, які тривають вже четвертий день у головному терміналі летовища. Через це тисячі пасажирів не можуть вибратися з країни.

Як каже адміністрація аеропорту, йдеться про скасування взагалі всіх рейсів. Проте пасажирським літакам, які перебувають у дорозі та виконують рейс до Гонконгу, все ж дозволять приземлитися. Про це інформує BBC.

Річ у тім, що протести, які вирують у мегаполісі, серйозно порушили діяльність об’єкту. Так, 9 серпня протестувальники заблокували один із терміналів аеропорту. Через це там ввели жорсткі обмеження: входити у термінали мали право лиш пасажири з діючими квитками на авіарейси.

Поки невідомо, коли вильоти відновлять.

Вони розпочались на початку червня через новий закон, який розглядав парламент мегаполісу. Мовиться про поправку про екстрадицію підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя. Згідно з ним, підсудних дозволяли б екстрадувати в Тайвань, Макао, материковий Китай та в інші країни.



Протестувальники переконані, що завдяки цьому закону Китай зміг би репресувати дисидентів, політичних активістів і тих, хто втік в Гонконг. Закон також називають ще одним кроком до втрати автономії міста.