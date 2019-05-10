Африканський національний конгрес лідирує на парламентських виборах в ПАР



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Попередні прогнози стверджують, що після підрахунки всіх голосів АНК буде лідирувати із рівнем підтримки в 55-59%

АНК є домінуючою політичною силою в Південно-Африканській республіці

В Південно-Африканській республіці (ПАР) триває підрахунок голосів в рамках проведених в середу виборів до парламенту країни.

Після підрахунку 75,6% голосів Африканський національний конгрес (АНК) лідирує із результатами в 57,21% голосів, пише інформаційне агентство Reuters.

Опозиційний Демократичний альянс набрав 21,81% голосів, а лівоцентрична партія «Борці за економічну свободу» набирає 10% голосів.

В 2014 році відповідні політичні сили набрали 62%, 22% і 6% відповідно на виборах до парламенту.

АНК, який є домінуючою політичною силою в країні із 1994 року після завершення режиму апартеїду, має намір на цих виборах змінити тенденцію щодо поступового зменшення популярності на фоні неспроможності реалізувати всі очікування чорної більшості ПАР за 25 років. Попередні прогнози стверджують, що після підрахунки всіх голосів АНК буде лідирувати із рівнем підтримки в 55-59%. Це буде найгіршим результатом даної політичної сили, яка із 1994 року на виборах до парламенту набирала не менше 60% голосів.

В 1999 році АНК підтримували 47% від загальної кількості населення ПАР. На сьогодні цей показник зменшився до 27%.