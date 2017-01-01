Агентство Корчак закрило доступ НАБУ до е-декларацій

У НАЗК заявили, що уповноважена особа НАБУ змінила власним електронним цифровим підписом е-декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє доступ уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро до документів з конфіденційною інформацією про суб’єктів декларування в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого



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У НАЗК заявили, що уповноважена особа НАБУ змінила власним електронним цифровим підписом е-декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції призупиняє доступ уповноваженим особам Національного антикорупційного бюро до документів з конфіденційною інформацією про суб’єктів декларування в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Про це повідомила прес-служба НАЗК.

Рішення було обговорено і прийнято під час засідання Національного агентства та підтримано всіма членами НАЗК.

«Рішення прийняте на період з’ясування обставин, що вказують на зміну статусу щорічної декларації за 2016 рік в ІТС Реєстр одного із суб’єктів декларування. Національне агентство зафіксувало, що була зроблена та підтверджена власним електронним цифровим підписом уповноваженої особи НАБУ зміна е-декларації», - повідомляє НАЗК.

Національне агентство звернеться з відповідними листами до правоохоронних органів.

У НАЗК нагадують, що відповідно до положень Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією між Національним агентством та НАБУ, останнє отримало віддалений прямий доступ до ІТС Реєстр 10 травня 2017 року з використанням захищеного каналу зв’язку, побудованого на базі захищеної мережі конфіденційного зв’язку, яка має атестат КСЗІ. З цього часу уповноважені особи НАБУ переглянули 3587 документів з конфіденційною інформацією. Також положеннями цього Меморандуму виключається будь-яке втручання в зміст документів.

Як відомо, у першій половині листопада стався конфлікт між Національним антикорупційним бюро України та Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).