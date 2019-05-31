Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах



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Аграрна партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів Фото: agroparty.org.ua

Свою місію в парламенті та уряді Аграрна партія вбачає у «поверненні мудрості, хазяйновитості та інших традицій українського народу до центральних органів влади»

Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах. У встановлений законом термін партія проведе З’їзд та висуне своїх кандидатів.

«Партія братиме участь у загальноукраїнських виборах вперше, і незважаючи на короткий термін кампанії, переконана в подоланні бар’єру», - зазначається у заяві, яку оприлюднила прес-служба партії.

Зазначається, що Аграрна партія має чи не найбільш розгалужену і потужну мережу низових організацій. Це підтверджується стабільно високими результатами партії на місцевих виборах. Понад 5 тисяч депутатів місцевих рад обрані від Аграрної партії. Партія налічує 80 тисяч активістів і волонтерів.

«Аграрна партія України має намір представляти інтереси всіх українців, які проживають у селах та невеликих містах, а також усіх українців, чиє життя безпосередньо пов’язане з українським селом. Наші виборці — мешканці сіл та невеликих міст; українці, чиї батьки й родичі живуть у селах; це вихідці із сільської місцевості; це українці, чия трудова і бізнесова діяльність пов'язана з агарною сферою», - говориться у заяві.

Повідомляється, що свою місію в парламенті та уряді Аграрна партія вбачає у «поверненні мудрості, хазяйновитості та інших традицій українського народу до центральних органів влади».

«Аграрна партія повністю відповідає запиту українського суспільства на оновлення політичної еліти. Партія вестиме до парламенту й до уряду команду професійних управлінців і політиків, які вже завоювали довіру людей завдяки ефективному представництву їх інтересів, а також завдяки внеску у розвиток місцевих громад як депутати місцевих рад та керівники органів самоврядування», - зазначається у заяві.

Як підкреслюється, уже у складі нового парламенту Аграрна партія вестиме переговори про формування більшості, передусім, з партією «Слуга народу». Найближчим часом партія повідомить ім’я керівника виборчого штабу.

До слова, у п'ятницю, 31 травня, в Мистецькому арсеналі в Києві відбудеться з'їзд політичної партії «Європейська солідарність» (колишня БПП).