Партія Порошенка проведе з’їзд завтра в Мистецькому арсеналі



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Завтра, можливо, оголосять списки кандидатів в депутати, з якими партія піде на позачергові парламентські вибори

У п'ятницю, 31 травня, в Мистецькому арсеналі в центрі Києва відбудеться з'їзд політичної партії «Європейська солідарність» (колишня БПП).

Про це повідомляється на сайті політсили.

Почнеться з’їзд о 13:00.

Нагадаємо, 24 травня установчий з'їзд "БПП «Солідарність» змінив назву на «Європейська солідарність».

29 травня два відомі депутати від БПП оголосили про те, що не підуть на вибори від БПП. Так, Олександр Грановський повідомив про припинення свого членства в партії «Блок Петра Порошенка». Соратник Порошенка Ігор Кононенко заявив, що не балотуватиметься на виборах від «Європейської солідарності». «Свою місію я бачу у тому, щоб дати можливість молодим патріотам брати більш активну участь у розбудові країни. Тому я вирішив поступитися своїм місцем у партійному списку новим політикам», - пояснив Кононенко.

ЗМІ вже встигли повідомити, що передвиборний штаб «Європейської Солідарності» очолить Сергій Березенко.

Також повідомляється, що «Солідарність» Петра Порошенка і «Удар» Віталія кличка домовилися про спільний похід на вибори у Верховну Раду.