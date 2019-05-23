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    Air France з листопада призупинить польоти в Україну

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    Air France з листопада призупинить польоти в Україну

    З 27 жовтня у продажу доступні квитки тільки на рейси код-шерінгової партнера Air France — авіакомпанії МАУ

    Авіакомпанія Air France в сезоні зимової навігації 2019/2020 років не виконуватиме рейси Париж – Київ.

    Про це свідчить інформація з системи бронювання авіаперевізника, повідомляє avianews.com

    Останній рейс цьогоріч до столиці України авіакомпанія здійснить 26 жовтня. З 27 жовтня в продажу доступні квитки тільки на рейси код-шерінгового партнера Air France – авіакомпанії МАУ. Причини такого рішення поки не уточнюються.

    Натомість Air France відновить виконання власних рейсів Париж - Київ з початком літньої навігації, 29 березня 2020 року, з колишньою частотою двічі на день.

    Наразі польоти між Києвом і Парижем виконують три авіакомпанії - Air France і МАУ – двічі на день, Aigle Azur – тричі на тиждень. Із 11 червня рейси Київ - Париж відкриє SkyUp з частотою тричі на тиждень.

    Допуск двох останніх авіакомпаній на маршрут став можливий після часткової лібералізації авіасполучення між Україною і Францією, про яку домовилася авіаційна влада двох країн.

     

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