Активісти склали топ кнопкодавів Верховної Ради VIII скликання графіка



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Конституція зобов’язує народних депутатів України голосувати особисто

У парламенті 8-го скликання порушення процедури особистого голосування рух «Чесно» не зафіксував лише у двох фракціях

За час роботи Верховної Ради VIII скликання Громадський рух «Чесно» зафіксував 1686 фактів порушення депутатами процедури особистого голосування. Найбільше таких порушень у представників коаліції – БПП (584) та «Народного фронту» (387). До трійки лідерів із кнопкодавства потрапила й партія «Відродження» – 353 випадки.

У ВРУ VIII скликання порушення процедури особистого голосування рух «Чесно» не зафіксував лише у двох фракціях – «Самопоміч» та «Батьківщина». Однак під час голосування про перехід релігійних громад, яке відбулося першого пленарного тижня 2019 року, картка лідерки фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко голосувала «за», хоча її самої не було у сесійній залі. Найімовірніше, замість неї голосувала колега Олександра Кужель.

За словами члена регламентного комітету ВРУ, «опоблоківця» Михайла Папієва, вони мають «десятки відео, що підтверджують порушення процедури депутатами від «Самопомочі» та «Батьківщини». Проте відеофайли з цими фактами він так і не надав.

З-поміж депутатів-кнопкодавів до топ-5 порушників Конституції потрапили Антон Яценко з групи «Відродження», Андрій Шинькович та Олександр Бакуменко з БПП, мажоритарник Андрій Іванчук з «Народного фронту».

Так, зокрема, ювілейним, сотим, кнопкодавом ВРУ VIII скликання став лідер фракції РПЛ Олег Ляшко, неодноразово кнопкодавили представниця президента Ірина Луценко, заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Іванчук, співголови депутатської групи «Партія «Відродження» Віталій Хомутиннік і Віктор Бондар, а також їхній колега, президент футбольного клубу «Зоря» (м. Луганськ) Євгеній Гєллєр, нардепи-мільйонери брати Дубневичі та брати Добкіни й інші.