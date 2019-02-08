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    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями

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    Активісти дзвонили в двері будівлі консульства, але воно виявилося закритим, до учасників акції ніхто не вийшов - Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти дзвонили в двері будівлі консульства, але воно виявилося закритим, до учасників акції ніхто не вийшов

    Пікетувальники тримали плакат «Окупанти, забирайтесь додому»

    Люди з символікою «Національних дружин» та «Правого сектору» влаштували пікет і закидали генеральне консульство РФ у Харкові зеленкою та яйцями.

    За інформацією телеканалу «UA: Харків», в демонстрації взяли участь близько 100 людей. Декілька з них тримали плакат «Окупанти, забирайтесь додому».

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    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями
    Активісти у Харкові закидали консульство РФ зеленкою і яйцями

    Учасники пікету пояснили, що вони виступають проти антиукраїнської діяльності Росії. Лідер харківського штабу «Національного корпусу» Костянтин Немічев заявив, що на 8 лютого в консульстві була запланована зустріч з «проросійськими організаціями» Харкова.

    Водночас консул-радник Ігор Дем'яненко повідомив телеканалу, що жодної зустрічі на цей день не заплановано.

     

    Харків окупанти активісти
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