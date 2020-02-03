Активісти у Нью-Йорку пікетують концерти російського джазмена, який підтримав анексію Криму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція проти виступу російського музиканта Ігоря Бутмана в Нью-Йорку

Американські активісти намагаються не допустити виступів музиканта в США

Виступи російського саксофоніста Ігоря Бутмана в Нью-Йорку супроводжуються протестними акціями. Пікети, організовані громадськими активістами, вихідцями з Росії і України, пов'язані з політичною позицією музиканта: зокрема, його підтримкою анексії Криму, агресії проти України і в цілому курсу президента РФ Володимира Путіна, передає Радио Свобода.

Повідомляється, що акції почалися в минулий четвер і тривають протягом чотирьох вечорів під час виступів Бутмана в нью-йоркському джаз-клубі Blue Note. У пікетах бере участь в середньому близько трьох десятків людей.

За словами учасників акції, у Нью-Йорк Ігор Бутман приїхав не один, а привіз з собою цілий оркестр, а також молодих людей спортивної статури, яких пікетувальники називають «тітушки». Вони прийшли на концерт в однакових майках з портретом Бутмана та написом «Igor Butman russian hero» (з англ. «Ігор Бутман - російський герой»).

Учасник акції піаніст Павло Гінтов розповів журналістам, що ці молоді люди не говорили англійською і питали, що означає слово shame (ганьба), яке протестувальники скандували публіці, яка йшла на концерт. Деякі глядачі після спілкування з пікетувальниками вирішили на концерт не йти, стверджують активісти.

Після Нью-Йорка оркестр і квінтет Ігоря Бутмана відправляється у Балтімор, Чикаго, Маямі і Бостон, де скасований одним з джаз-клубів концерт був перенесений в російсько-єврейський центр Макор, пише видання. Російського саксофоніста очікують протести і в інших містах його американського туру, кажуть активісти.

До слова, бостонський джаз-клуб RegattaBar в кінці минулого року скасував намічене на 12 лютого виступ російського квінтету Ігоря Бутмана через підтримку музикантом політики президента Путіна і агресії проти України.