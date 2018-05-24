Актор російського серіалу «Мент у законі» пограбував квартиру у Москві
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Розсилка
Актор Ілля Уткін з серіалу «Мент у законі» пограбував квартиру на півночі Москви
Актор перебував у федеральному розшуку
У Москві, за грабіж затримали актора серіалу «Мент у законі». Він перебував у федеральному розшуку. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.
Приблизно місяць тому актор Ілля Уткін пограбував квартиру на півночі Москви.
Поліцейські порушили кримінальну справу, Уткіна оголосили у федеральний розшук.
Нещодавно актора зупинили ДПСівці і затримали, оскільки чоловік перебував перебував у федеральному розшуку.
Ілля Уткін був чемпіоном Росії з армрестлінгу та боїв без правил, ставив трюки і бойові сцени на кіностудії «Мосфільм». Російському глядачеві він відомий за серіалами «Мент в законі», «Карпов», «П'ята стража», «Безсоння» і багатьом іншим.