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    Актор російського серіалу «Мент у законі» пограбував квартиру у Москві

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    Актор Ілля Уткін з серіалу &laquo;Мент у законі&raquo; пограбував квартиру на півночі Москви - Актор російського серіалу «Мент у законі» пограбував квартиру у Москві
    Актор Ілля Уткін з серіалу «Мент у законі» пограбував квартиру на півночі Москви

    Актор перебував у федеральному розшуку

    У Москві, за грабіж затримали актора серіалу «Мент у законі». Він перебував у федеральному розшуку. Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

    Приблизно місяць тому актор Ілля Уткін пограбував квартиру на півночі Москви.

    Поліцейські порушили кримінальну справу, Уткіна оголосили у федеральний розшук.

    Нещодавно актора зупинили ДПСівці і затримали, оскільки чоловік перебував перебував у федеральному розшуку.

    Ілля Уткін був чемпіоном Росії з армрестлінгу та боїв без правил, ставив трюки і бойові сцени на кіностудії «Мосфільм». Російському глядачеві він відомий за серіалами «Мент в законі», «Карпов», «П'ята стража», «Безсоння» і багатьом іншим.
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