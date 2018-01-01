Алієв назвав Єреван азербайджанською історичною територією, яку треба повернути

Віце-спікер парламенту Вірменії назвав заяву Алієва «безглуздою та смішною»

Президент Ільхам Алієв назвав столицю Вірменії Єреван азербайджанською історичною територією, яку необхідно повернути. Про це Алієв заявив на з'їзді правлячої партії «Новий Азербайджан», передає Deutsche Welle. «Єреван є нашою історичною територією. Ми, азербайджанці, повинні повернутися на цю історичну землю. Це є нашою



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Ільхам Алієв

Віце-спікер парламенту Вірменії назвав заяву Алієва «безглуздою та смішною»

Президент Ільхам Алієв назвав столицю Вірменії Єреван азербайджанською історичною територією, яку необхідно повернути.

Про це Алієв заявив на з'їзді правлячої партії «Новий Азербайджан», передає Deutsche Welle.

«Єреван є нашою історичною територією. Ми, азербайджанці, повинні повернутися на цю історичну землю. Це є нашою політичною та стратегічною метою, до якої ми повинні поступово наближатися», - сказав азербайджанський лідер.

Алієв також назвав історичними землями Азербайджану озеро Гейче та район Зангезур, наголосивши, що про це повинен знати весь світ. За словами Алієва, в Азербайджані наразі пишуться «солідні наукові роботи, знімаються фільми, організовуються виставки» про зв'язок Азербайджану з «його історичними землями».

Віце-спікер парламенту Вірменії Едуард Шармазанов своєю чергою назвав заяву Алієва «безглуздою та смішною».

«Є неприйнятним, коли в XXI столітті президент однієї країни висловлює територіальні претензії до сусідньої країни», - сказав Шармазанов.

На думку вірменського політика, «смішно коли президент країни, якій не виповнилося ста років, каже про історичні землі».