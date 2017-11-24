Американцю не дозволили запустити ракету для підтвердження, що земля плоска

61-річний Хьюз кілька років прагне до того, щоб довести теорію плоскої Землі

Бюро з управління державними землями США не видало дозвіл на запуск ракети винахідником Майком Хьюзом, який хотів довести, що Земля пласка. Американець стверджував, що про все домовився ще два роки тому і призначив старт на 25 листопада. Про це повідомляє Washington Post. За словами Хьюза, відмова влади — це не



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61-річний Хьюз кілька років прагне до того, щоб довести теорію плоскої Землі

Бюро з управління державними землями США не видало дозвіл на запуск ракети винахідником Майком Хьюзом, який хотів довести, що Земля пласка. Американець стверджував, що про все домовився ще два роки тому і призначив старт на 25 листопада.

Про це повідомляє Washington Post.

За словами Хьюза, відмова влади — це не скасування місії, він має намір полетіти на ракеті наступного тижня, але вже в іншому місці.

«Ось що буває, коли доводиться мати справу з будь-яким урядовим відомством», — зазначив винахідник.

Прес-секретар Бюро з управління державними землями заявив, що ніякої домовленості між Хьюзом і відомством не було, а також він не звертався за дозволом останнім часом.

«Хтось зі співробітників зв'язався з ним після того, як побачив недавній новинний сюжет про ракетний запуск», — розповіли в бюро.

61-річний Хьюз кілька років прагне до того, щоб довести теорію плоскої Землі. 25 листопада він хотів злетіти на 600 метрів на швидкості 800 кілометрів на годину і спробувати сфотографувати планету з висоти. Наступна мета винахідника — подолати на саморобній ракеті кордон в 1,5 кілометра.