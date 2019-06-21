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    Американка загадково померла після медового місяця в Домінікані

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    <span>Померла жінка за дивних обставин</span> - Американка загадково померла після медового місяця в Домінікані
    Померла жінка за дивних обставин

    Жінка померла через тиждень після повернення з поїздки, провівши час у Пунта-Кані

    Американка Сьюзен Сімоно померла через тиждень після повернення з медового місяця, який провела з чоловіком в Пунта-Кані в Домініканській республіці. Про це пише New York Post.

    Померла жінка за дивних обставин. Після розтину в її легенях виявили рідину.

    Вона стала четвертою за останній місяць жертвою курорту. До цього з дивних причин померли 43-річна Міранда Шауп-Вернер, 63-річний Натаніель Холмс і 49-річна Синія Енн Дей. У всіх чотирьох в легенях виявили рідину.

    «Я б ніколи не поїхав туди, якби знав, до чого це призведе», - зазначив вдівець Сьюзен

     

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