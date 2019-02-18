Американська гільдія сценаристів оголосила переможців



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У США вручили премію Writers Guild Awards 2019

У категорії «Телебачення» першим серед нових шоу був визнаний серіал «Баррі»

Гільдія сценаристів США (Writers Guild Awards) визначила переможців. Премія щорічно вручається за найкращі сценарії фільмів і серіалів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

У категорії «Кіно» премію за кращий оригінальний сценарій отримав автор драми «Восьмий клас» Бо Бернем.

Творці стрічки «Чи зможете ви мене пробачити?» були удостоєні нагороди за кращий адаптований сценарій.

У номінації «Кращий сценарій до документального фільму» переможцем стала картина «Ванни над Бродвеєм».

У номінації «найкращий сценарій мультфільму/мультсеріалу» перемога дісталась Стефані Гілліс (Bart's Not Dead, епізод із «Сімпсонів»).

У категорії «Телебачення» першим серед нових шоу був визнаний серіал «Баррі».

За кращий сценарій в теледрамі нагороди отримали автори проекту «Американці».

У номінації «Кращий сценарій в комедійному серіалі» перемогу здобула група письменників, які працюють над шоу «Дивовижна місіс Мейзел».

Найкращим оригінальним сценарієм серіалу відзначили «Касл-Рок», а адаптованим сценарієм серіалу став «Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Верчасе».