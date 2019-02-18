Американська гільдія сценаристів оголосила переможців
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У категорії «Телебачення» першим серед нових шоу був визнаний серіал «Баррі»
Гільдія сценаристів США (Writers Guild Awards) визначила переможців. Премія щорічно вручається за найкращі сценарії фільмів і серіалів. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.
У категорії «Кіно» премію за кращий оригінальний сценарій отримав автор драми «Восьмий клас» Бо Бернем.
Творці стрічки «Чи зможете ви мене пробачити?» були удостоєні нагороди за кращий адаптований сценарій.
У номінації «Кращий сценарій до документального фільму» переможцем стала картина «Ванни над Бродвеєм».
У номінації «найкращий сценарій мультфільму/мультсеріалу» перемога дісталась Стефані Гілліс (Bart's Not Dead, епізод із «Сімпсонів»).
У категорії «Телебачення» першим серед нових шоу був визнаний серіал «Баррі».
За кращий сценарій в теледрамі нагороди отримали автори проекту «Американці».
У номінації «Кращий сценарій в комедійному серіалі» перемогу здобула група письменників, які працюють над шоу «Дивовижна місіс Мейзел».
Найкращим оригінальним сценарієм серіалу відзначили «Касл-Рок», а адаптованим сценарієм серіалу став «Американська історія злочинів: Вбивство Джанні Верчасе».