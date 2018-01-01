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    Американська розвідка повідомила про телефони, які краще не купувати

    Китайська продукція може збирати особисту інформацію користувачів і вести таємне шпигунство
    Директори ЦРУ, ФБР, АНБ та ряду інших розвідувальних органів США не рекомендують купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризики шпигунства. Як повідомляє TheVerge з посиланням на канал CNBC, керівники розвідок виступили під час слухань у Сенаті. До групи увійшли керівники ФБР, ЦРУ, АНБ і директор
    • Сьогодні, 05:46
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    Китайська продукція може збирати особисту інформацію користувачів і вести таємне шпигунство

    Директори ЦРУ, ФБР, АНБ та ряду інших розвідувальних органів США не рекомендують купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризики шпигунства.

    Як повідомляє TheVerge з посиланням на канал CNBC, керівники розвідок виступили під час слухань у Сенаті. До групи увійшли керівники ФБРЦРУАНБ і директор національної розвідки.

    «Директори ЦРУ, ФБР, АНБ і ряду інших розвідувальних органів висловлюють свою недовіру конкуруючій з Apple компанії Huawei та іншій китайській телекомунікаційній компанії ZTE», – зазначає видання.

    За словами директора ФБР Кріса Рея, китайська продукція може збирати особисту інформацію користувачів і вести таємне шпигунство.

    «Ми глибоко стурбовані ризиками при допуску будь-яких компаній або організацій, пов’язаних з іноземними урядами, які не поділяють наші цінності», – сказав він.

    Зазначається, що під час слухання на засідання комітету з розвідки при Сенаті США керівники розвідки високо оцінили американські телекомунікаційні компанії за їх рішучий опір китайським компаніям. 

    У 2014 всім американським урядовим відомствам було заборонено укладати будь-які контракти з Huawei.

    Американські законодавці наразі розглядають законопроект, який заборонить держслужбовцям взагалі використовувати телефони Huawei і ZTE.

    розвідка США телефон ФБР ЦРУ технології
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