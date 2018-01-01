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    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження

    Періс Хілтон виходить заміж за актора Кріса ЗІлку
    Відома світська левиця Періс Хілтон заручилась з американським актором Крісом Зілкою, який має українське коріння. 2 січня Періс Хілтон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому її бойфренд стоїть на одному коліні і робить їй пропозицію. Хілтон написала, що вона відповіла йому «Так!», назвавши любов'ю всього свого життя.
    • Сьогодні, 04:55
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    Періс Хілтон і Кріса ЗІлка
    Періс Хілтон і Кріса ЗІлка

    Періс Хілтон виходить заміж за актора Кріса ЗІлку

    Відома світська левиця Періс Хілтон заручилась з американським актором Крісом Зілкою, який має українське коріння.

    2 січня Періс Хілтон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому її бойфренд стоїть на одному коліні і робить їй пропозицію.

    Хілтон написала, що вона відповіла йому «Так!», назвавши любов'ю всього свого життя.

    Нареченим американської світської левиці виявився голлівудський актор українського походження Кріс Зілка.

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    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
    Американська зірка виходить заміж за актора українського походження

    32-річний актор народився у місті Воррен штату Огайо і його справжнє прізвище Сеттлмайр. Проте на початку своєї кінокар'єри у якості сценічного псевдоніму він вирішив взяти дівоче прізвище матері – Зілка.

    В одному з інтерв'ю Зілка розповів, що його дідусь родом із Києва і саме йому хлопець завдячує любов'ю до мистецтва.

    З Періс Хілтон актор зустрічається із квітня 2017-го.

    США кіно культура
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