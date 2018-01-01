Американська зірка виходить заміж за актора українського походження
- Сьогодні, 04:55
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Періс Хілтон виходить заміж за актора Кріса ЗІлку
Відома світська левиця Періс Хілтон заручилась з американським актором Крісом Зілкою, який має українське коріння.
2 січня Періс Хілтон опублікувала у своєму Instagram фото, на якому її бойфренд стоїть на одному коліні і робить їй пропозицію.
Хілтон написала, що вона відповіла йому «Так!», назвавши любов'ю всього свого життя.
Нареченим американської світської левиці виявився голлівудський актор українського походження Кріс Зілка.
32-річний актор народився у місті Воррен штату Огайо і його справжнє прізвище Сеттлмайр. Проте на початку своєї кінокар'єри у якості сценічного псевдоніму він вирішив взяти дівоче прізвище матері – Зілка.
В одному з інтерв'ю Зілка розповів, що його дідусь родом із Києва і саме йому хлопець завдячує любов'ю до мистецтва.
З Періс Хілтон актор зустрічається із квітня 2017-го.