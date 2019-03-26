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    Американські літаки провели розвідку біля окупованого Криму

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    Літак&nbsp;Beech MC-12W Liberty провів розвідку 26 березня&nbsp; - Американські літаки провели розвідку біля окупованого Криму
    Літак Beech MC-12W Liberty провів розвідку 26 березня 

    Також літаки провели розвідку вздовж окупованої частини Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ

    Сьогодні вдень два військових літаки США здійснювали патрулювання вздовж узбережжя окупованого Криму, а також окупованої частині Молдови та прикордонних з країнами Балтії територій РФ. Про це повідомляє «Український мілітарний портал».

    Літак Beech MC-12W Liberty провів моніторинг вздовж підконтрольної РФ «Придністровської-Молдавської Республіки». Beech MC-12W Liberty почав свій політ з авіабази США в Констанці. В 15:30 літак завершив завдання і почав повернення в пункт базування.

    Біля узбережжя окупованого Росією Криму сьогодні літали відразу два літаки літак - розвідник ВВС США Boeing RC-135V і протичовновий ВМФ США Boeing P-8A Poseidon.

    Літак базується на авіабазі Суду Бей, розташованій на острові Крит. Звідки він вилетів і по прибуттю в акваторію Чорного моря в 7:35 скоїв дозаправку в повітрі, після чого почав патрулювання. Близько 9:30 в акваторію Чорного моря увійшов протичовновий літак Військово-морського флоту США Boeing P-8A Poseidon. В ході патрулювання він наближався до військово-морської бази окупаційних військ РФ у Севастополі на відстані в 37 км.

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    Американські літаки провели розвідку біля окупованого Криму
    Американські літаки провели розвідку біля окупованого Криму
    Американські літаки провели розвідку біля окупованого Криму

    Крім того, сьогодні транзитом через територію України в Балтику летів стратегічний розвідувальний БПЛА RQ-4B Global Hawk, який моніторив ситуацію в Калінінградській області. Також був проведений політ вздовж прикордонних з Латвією та Естонією територій РФ.

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