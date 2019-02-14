Американські матеріали допомогли РФ розслідувати справу торговців зброєю



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Навесні 2017 року прокуратура РФ надіслала в Будапешт власний запит на екстрадицію затриманих росіян

Угорщина відмовилась видати російських торговців зброєю США

Слідчий комітет РФ завершив розслідування справи проти сім’ї Любішиних (батько і син), які діяли в Угорщині і начебто намагалися продати стрілецьку зброю разом із переносними зенітно-ракетними комплексами (ПЗРК) мексиканській мафії.

Про це повідомляє видання «Коммерсантъ».

Восени 2016 року в Будапешт надійшов запит на екстрадицію Любішиних. До цього цією сім’єю займалося управління по боротьбі із наркотиками США (DEA). Саме вони під виглядом наркоторговців вийшли влітку 2016 року на росіян із пропозицією обміняти на наркотики, еквівалентні 2 млн. доларів, зброю, в тому числі і ПЗРК.

Угорська поліція знала із 2010 року про діяльність Любішиних щодо продажу списаної зброї, проте не чіпала їх, поки мова не зайшла про можливий продаж ПЗРК. Як наслідок, в листопаді 2016 року їх було затримано.

Виникла можливість екстрадиції торговців зброєю в США. Проте навесні 2017 року прокуратура РФ надіслала в Будапешт власний запит на екстрадицію затриманих росіян. Угорщина в кінці кінців відхилила прохання американців. Як наслідок, затримане сімейство Любішиних уникне долі Віктора Бута, якого затримали в Бангкоку в 2012 році, а потім видали США, де він відбуває 25-річне покарання.