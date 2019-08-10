Американські спецпризначенці вчили «КОРД» визволяти заручників в літаках та поїздах (фото, відео)



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Метою проведення тренінгів було комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників Фото: Департамент «КОРД» Національної поліції України

Іноземні колеги поділились зі спецпризначенцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів

Поліцейські департаменту «Корпус оперативно-раптової дії», працівники регіональних управлінь поліції особливого призначення, правоохоронці Держприкордонслужби «ДОЗОР» та співробітники «ТОР» з 29 липня по 9 серпня взяли участь у навчаннях, які організували та проводили представники американського спецпідрозділу «SWAT».

Про це повідомили у Департаменті «КОРД» Національної поліції України.

«Під час занять іноземні колеги поділились зі спецпризначенцями новими тактичними прийомами застосування вогнепальної зброї та спеціальних засобів, а також продемонстрували зразки спорядження спецпризначенців. Тренінг складався з теоретичної та практичної частин. Окрім нових знань, отриманих під час лекцій, правоохоронці розглядали різноманітні надзвичайні події», - заявили в поліції.

Зазначається, що відпрацювання проходили на трьох локаціях: на території міжнародного аеропорту «Бориспіль», у центрі спеціальної та фізичної підготовки Національної академії внутрішніх справ та у відкритій місцевості.

Метою проведення тренінгів було комплексне відпрацювання поліцейськими тактики звільнення заручників та удосконалення алгоритму дій спецпризначенців під час таких нештатних ситуацій, повідомив заступник голови Національної поліції Олексій Руденко.

«Під час імітованих сценаріїв порятунку людей, яких зловмисники незаконно позбавили волі, правоохоронці мали змогу випробувати свої сили на борту літаків, у вагонах потягів та у багатоповерхівках», - розповів він.

Окрім визволення заручників, працівники «КОРД» відпрацьовували ситуації з надання домедичної допомоги постраждалим.