Американський авіаносець USS Abraham Lincoln почав світове турне



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Перехід здійснюється після проведення чотирирічного середньострокового ремонту авіаносця

Корабель Abraham Lincoln повертається до порту приписки в Каліфорнії

Американський авіаносець USS Abraham Lincoln (CVN-72) залишив порт Норфолк (штат Вірджинія) і відправився в трансєвразійське турне. Восени корабель має прибути до постійного порту базування Сан-Дієго (штат Каліфорнія).

Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Перехід здійснюється після проведення чотирирічного середньострокового ремонту авіаносця.

Корабель USS Abraham Lincoln (CVN-72) будуть супроводжувати есмінці USS Bainbridge (DDG 96), USS Mason (DDG 87), USS Nitze (DDG 94) та крейсер USS Leyte Gulf (CG 55). Окрім того, американський авіаносець супроводжуватиме іспанський фрегат протиповітряної оборони ESPS Mendez Nunez (F 104).

Очікується, що авіаносна ударна група на чолі із USS Abraham Lincoln (CVN-72) пройде через Середземне і Червоне моря, Перську затоку і Індійський океан, Південно-Китайське море і Тихий океан.

Наступним американським авіаносцем, який має пройти середньостроковий ремонт є корабель USS John C. Stannis (CVN 74), який був введений до складу флоту в 1995 році.