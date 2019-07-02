Американський бойовий корабель USS Montgomery прибув до Філіппін



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Прибережні бойові кораблі США в Східній Азії будуть базуватися в Сінгапурі під час регіональних турне

ВМФ США відновив закордонні походи прибережних бойових кораблів після перерви у півтора року. Про це пише ресурс Defense News.

Так, корабель USS Montgomery (LCS-8) прибув до філіппінського порту Давао. Про вихід корабля із американського порту не повідомлялося.

USS Montgomery (LCS-8) базуватиметься на постійній основі в Сінгапурі під час перебування в Східній Азії. Відповідна країна погодилася приймати до чотирьох прибережних бойових кораблів для базування під час їх перебування в регіоні.

Раніше в 2013-14 і 2016 роках США вже відправляли три прибережні бойові кораблі для походів в Східну Азію. Два інших прибережних бойових кораблі ВМС США USS Gabrielle Giffords (LCS-10) та USS Detroit (LCS-7) мають цього року також здійснити плавання в світовому океані.

До слова, КНР розпочинає військові навчання у Південно-Китайському морі. До цього американський канал NBC News повідомив про те, що китайські війська в цьому районі почали випробування балістичних протикорабельних ракет і вже провели не менше одного запуску. До кінця навчань передбачається провести іще щонайменше один запуск протикорабельної ракети.

Кораблі ВМФ США на даний момент перебувають в Південно-Китайському морі. Проте, за даними NBC News їм нічого не загрожує.