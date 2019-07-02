КНР розпочинає військові навчання у Південно-Китайському морі



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Китай начебто випробовує балістичні протикорабельні ракети

Влада КНР оголосила про закриття району біля островів архіпелагу Спратлі в Південно-Китайському морі для проведення військових навчань протягом п’яти наступних днів. Про це пише гонконгське видання The South China Morning Post.

До цього американський канал NBC News повідомив про те, що китайські війська в цьому районі почали випробування балістичних протикорабельних ракет і вже провели не менше одного запуску.

До кінця навчань передбачається провести іще щонайменше один запуск протикорабельної ракети.

Кораблі ВМФ США на даний момент перебувають в Південно-Китайському морі. Проте, за даними NBC News їм нічого не загрожує.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні стартували міжнародні військові навчання Sea Breeze.

Раніше повідомлялося, що в Одесу прибув американський есмінець та корвети з Румунії.

Також напередодні прибули військово-транспортні літаки НАТО з особовим складом, технікою та обладнанням для участі у міжнародних військових навчаннях Sea Breeze.

Нагадаємо, торік в українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2018 взяли участь військовослужбовці з 19 країн-членів НАТО і країн-учасниць програми НАТО Партнерство заради миру. Всього були задіяні 29 надводних кораблів і катерів і авіагрупа в складі 25 літаків і вертольотів.