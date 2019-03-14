Американський генерал заявив, що РФ готова застосувати ядерну зброю



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Глава Європейського командування США Кертіс Скапаротті

Російські запаси ядерної зброї викликають занепокоєння

Російські військові стратеги серйозно вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

Про це комітету Палати представників з питань збройних сил сказав глава Європейського командування США Кертіс Скапаротті, передає російська служба «Голосу Америки».

«Я думаю, що це частина російської доктрини і їх способу ведення війни, якщо хочете», – заявив Скапаротті, який також є верховним головнокомандувачем силами НАТО в Європі.

Представники Пентагону вважають, що Росія, яка не може конкурувати з американськими військовими в тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї, роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над слабшими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська.

«Ескалація з метою домінування – ось як вони дивляться на це, – заявив Скапаротті законодавцям. – І якщо ви подивитеся на модернізацію їх збройових систем сьогодні, то, думаю, ви помітите, як вони можуть використовуватися саме для цих цілей при певній ескалації. Я вважаю, що вони дійсно розробляються для цього».

З цим погодилася громадянська колега Скапаротті виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбарджер, зазначивши, що китайські військові стратеги розробили аналогічну теорію здобуття перемоги в конфліктах.

Обидві країни прагнуть підвести США до складної проблеми.

«Модернізація збройних сил Росії і Китаю, в поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм факту», – заявила Вілбарджер.

«Якщо стане ясно, що задіяно такий сценарій, то США опиняться в несприятливій ситуації, коли їм доводиться реагувати так, що це може розглядатися, як ескалація конфлікту, що є вкрай проблематичним розвитком подій при конфронтації з ядерними державами», – додала вона.

За словами Скапаротті, Росія підкріплює цю стратегію «активними запасами, що складаються з приблизно 2 тисяч» збройових систем, здатних доставляти «нестратегічну», тобто порівняно невелику ядерну зброю.

«Російські запаси нестратегічної ядерної зброї викликають занепокоєння, оскільки вони підтримують помилкову впевненість Москви у тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужної зброї, дасть Росії силову перевагу в кризах і на більш низьких рівнях конфлікту», – сказав генерал.