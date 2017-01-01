Американський посол розкритикувала будівництво Керченського мосту
- Сьогодні, 07:33
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Йованович заявила, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту
Посол США в Україні Марі Йованович впевнена, що будівництво мосту через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.
Відповідну заяву вона зробила під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві.
«Продовження Росією будівництва Керченського мосту значним чином обмежує доставку вантажів в українські порти на Азовському морі. Ці порти є важливими воротами для транспортування українського вугілля, металу і зерна на шляху до важливих міжнародних ринків», – вважає Йованович.
Крім того, Йованович заявила, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту.
Посол також розкритикувала те, що Росія продовжує використовувати газові родовища України на Чорному морі.
Раніше повідомлялося, що Україна подасть в суд на Російську Федерацію через будівництво Керченського мосту в окупованому РФ Криму.
Нагадаємо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.
Джерело: Інтерфакс-Україна