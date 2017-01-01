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    Американський посол розкритикувала будівництво Керченського мосту

    Йованович заявила, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту
    Посол США в Україні Марі Йованович впевнена, що будівництво мосту через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками. Відповідну заяву вона зробила під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві. «Продовження Росією будівництва Керченського мосту значним чином
    • Сьогодні, 07:33
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    Посол США в Україні Марі Йованович
    Посол США в Україні Марі Йованович

    Йованович заявила, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту

    Посол США в Україні Марі Йованович впевнена, що будівництво мосту через Керченську протоку Росією заважає здійсненню транспортного сполучення України з міжнародними ринками.

    Відповідну заяву вона зробила під час виступу на Міжнародній конференції з морської безпеки в Києві.

    «Продовження Росією будівництва Керченського мосту значним чином обмежує доставку вантажів в українські порти на Азовському морі. Ці порти є важливими воротами для транспортування українського вугілля, металу і зерна на шляху до важливих міжнародних ринків», – вважає Йованович.

    Крім того, Йованович заявила, що анексія Криму призвела до втрати Україною 70% свого військово-морського флоту.

    Посол також розкритикувала те, що Росія продовжує використовувати газові родовища України на Чорному морі.

    Раніше повідомлялося, що Україна подасть в суд на Російську Федерацію через будівництво Керченського мосту в окупованому РФ Криму.

    Нагадаємо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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