Американський суд визнав терориста Гіркіна винним у загибелі пасажирів МН17

Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів

Група родичів жертв катастрофи рейсу MH 17 виграла справу у американському суді, що дає їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США. Відповідні документи із суду отримала нідерландська телепрограма Zembla. [READ_MORE] Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів. Справу порушили



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Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів

Група родичів жертв катастрофи рейсу MH 17 виграла справу у американському суді, що дає їм право на компенсацію у сотні мільйонів доларів США.

Відповідні документи із суду отримала нідерландська телепрограма Zembla.

Позов був поданий членами сімей 25 жертв катастрофи MH17, 10 з яких є громадянами Нідерландів. Справу порушили проти лідера проросійських сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Американський суддя виніс вердикт 21 грудня. Суд постановив, що сумарна компенсація родичам жертв трагедії має скласти 400 мільйонів доларів – по 20 мільйонів доларів кожному.

Крім того, в повідомленні ідеться, що шанс справді отримати компенсації дорівнює нулю, адже Гіркін в суд не з'явився, за домашньою адресою в Москві його не знайшли.

Адвокати родичів жертв авіакатастрофи мають намір заарештувати майно Гіркіна. Втім, його може бути недостатньо, щоб виплатити сотні мільйонів доларів.

«Ця справа не про гроші, а про справедливість для сімей, ми хочемо уваги на світовій арені для справи, і для тих, хто несе відповідальність за цю страшну трагедію», - зазначив адвокат родичів Флойд Вінсер.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки «Бук», привезеної бойовикам із Росії. Росія свою причетність заперечує. За висновком Bellingcat, «Бук» перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський («Хмурий»).