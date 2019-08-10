Амстердам накрив потужний смерч (відео)
Смерч завдав значних збитків
В Амстердамі увечері в п'ятницю зафіксували смерч в Остердок - центральному районі міста, який знаходиться між Центральним вокзалом і науковим музеєм NEMO.
Про це повідомляє NOS.
Швидкість вітру, ймовірно, сягала близько 100 кілометрів на годину, пишуть місцеві ЗМІ.
INTEMPÉRIES : Nouvelle #tornade observée en Europe ce soir, cette fois ci dans le centre-ville d'#Amsterdam.pic.twitter.com/eE9C6NahfZ— Infos Françaises (@InfosFrancaises) 9 августа 2019 г.
За даними рятувальних служб, від жителів міста надійшло повідомлення про збитки, завдані смерчем, в тому числі про знесення черепиці та повалені дерева.
До слова, також негода наробила лиха у Люксембурзі.
Fotos der Zerstörung bei unseren direkten Nachbarn aus #Luxemburg , scheinbar wurden sie heute gegen Abend von einem Tornado heimgesucht... Hoffe alle Anwohner sind unverletzt..!! @PolizeiTrier @PoliceLux @Kachelmannwettr @Kachelmann @drued #Unwetter #TornadoLux pic.twitter.com/IPvxcUXE6W— Sascha (@DerHoerni) 9 августа 2019 г.
Нагадаємо, в Україні в ніч на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях.
Джерело: УНН