Амстердам накрив потужний смерч (відео)



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Очевидці зняли на відео смерч в Амстердамі

Смерч завдав значних збитків

В Амстердамі увечері в п'ятницю зафіксували смерч в Остердок - центральному районі міста, який знаходиться між Центральним вокзалом і науковим музеєм NEMO.

Про це повідомляє NOS.

Швидкість вітру, ймовірно, сягала близько 100 кілометрів на годину, пишуть місцеві ЗМІ.

За даними рятувальних служб, від жителів міста надійшло повідомлення про збитки, завдані смерчем, в тому числі про знесення черепиці та повалені дерева.

До слова, також негода наробила лиха у Люксембурзі.

Нагадаємо, в Україні в ніч на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях.

Джерело: УНН