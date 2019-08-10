Через негоду шість областей тепер без світла



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Сильні пориви вітру валили дерева

Внаслідок сильного вітру у м. Миколаїв сталося падіння 35 дерев

В ніч на 10 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 129 населених пунктів у шести областях.

Про це у суботу повідомляє пресслужба ДСНС України.

Найбільше постраждала Київська область, тут без світла залишився 51 населений пункт. У Чернігівській області знеструмлено 32 населених пункти, Сумській – 26, Житомирській – 16, Донецькій – 3 та Волинській – 1.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також повідомляється, що 9 серпня внаслідок сильного вітру у м. Миколаїв сталося падіння 35 дерев. Постраждалих внаслідок негоди немає.

«Підрозділами ДСНС здійснено 14 виїздів для прибирання дерев та надання допомоги комунальним службам міста. Від ДСНС залучалось 52 чоловіки особового складу та 14 одиниць техніки», - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, в Україні у суботу, 10 серпня, збережеться мінлива хмарність, короткочасний дощ з грозами очікується місцями лише у східних областях.