Аналітики Atlantic Council спрогнозували наближення миру в Україні

Провідний незалежний центр назвав 10 головних загроз 2021 року

Аналітичний центр Atlantic Council перелічив ТОП-10 загроз, які нас чекають наступного року. Серед них – нові потенційні війни, голод, коронавірус і можливість встановлення миру в Україні, пише УНІАН з посиланням на дослідження Atlantic Council.

Аналітики Atlantic Council прогнозують, що США і Росія можуть збудувати нові відносини на основі спільних інтересів.

Володимир Путін в поганому становищі. Covid-19 виснажує Росію, а сусіди країни переживають потрясіння. У Білорусі Олександр Лукашенко в облозі протестів. У Молдови тепер лояльний до ЄС президент. А війна в Нагірному Карабасі закінчилася розгортанням так званих «російських миротворців» на постійній основі. Вдома ціна нафти на рівні $40-50 підриває економіку Росії. В результаті Путін хоче більш стабільних відносин зі США і Європою.

Відбудова цих відносин може включати створення архітектури взаємного стримування. Почати можна з переговорів про продовження дії угоди про скорочення ядерних арсеналів, а також про угоди про ракети й основи ядерної стабільності, яка б включала Китай. Може також відбутися певний прогрес у досягненні миру в Україні. Відносини США з Росією можуть стабілізуватися і стати холодними й суто діловими. І це дасть Москві деякі можливості за межами залежності від Китаю.

Вірогідність сценарію: вище середнього.

Світова організація торгівлі перероджується

СОТ зіштовхнулася з невизначеним майбутнім, оскільки глобальні правила торгівлі й системи вирішення суперечок перебувають під загрозою. За відсутності сильного інституційного лідерства і нового консенсусу, підкріпленого співпрацею США і ЄС, СОТ могла б розпастися, роздробивши глобальну торгівлю і сприяючи ще більшому протекціонізму. Торгівля б залежала від регіональних домовленостей, розміру відповідних економік і милості влади. Разом з довготривалою пандемією Covid-19 це сповільнило б економічне зростання і не виключено, що в такому разі взагалі почалася б рецесія.

Відродження глобальної торгівлі, заснованої на правилах, було б важливим досягненням. Але для цього в 2021 році потрібно зробити три важливі кроки. Для початку, обрати нового генерального директора СОТ. Також потрібно обрати суддів для механізму вирішення суперечок в організації, який перестав працювати з вини президента Дональда Трампа. А потім ці два кроки повинні відбутися в контексті великої інституційної реформи, яку повинна провести коаліція союзників (США, ЄС, Японія, Австралія, Нова Зеландія й Південна Корея). Партнери-однодумці можуть досягти консенсусу щодо спільних позицій й дати відсіч хижацьким промисловим політикам Китаю.

Вірогідність такого сценарію: висока.

Багатостороння політика буде оновлена до умов 21-го століття

Під час передвиборчої кампанії Джо Байден пообіцяв відродити американську політику багатосторонності. Легким першим кроком для нового президента США в цьому напрямку буде повернути свою країну у всі міжнародні організації й договори, з яких Трамп її вивів. Зокрема, США повинні повернутися в ВООЗ, Раду з прав людини ООН і Паризький кліматичний договір. Але також є можливість оновити американське лідерство у реформованій системі ООН.

Для початку, відсутність США в глобальній організації в часи Трампа створила вакуум, який заповнив Китай. Більш важливо те, що пожвавлення американської участі в роботі ООН, яка б мобілізувала Європу й інші лояльні до багатосторонності сили, може оновити організацію для 21-го століття.

Майже немає таких міжнародних угод, які встановлювали правила й стандарти для космосу, автономного озброєння і нових форм біотехнологій подвійного використання й геоінженерії. Замість того, щоб чекати, коли у цих сферах станеться неминуча катастрофа, адміністрація Байдена може випередити потенційні кризи й допомогти створити умови, за яких нові технології стануть загальним благом.

Вірогідність сценарію: висока.

Нове примирення між сунітськими арабськими країнами й Ізраїлем розшириться й поглибиться

Останнім часом Ізраїль й низка сунітських арабських країн уклали угоди про нормалізацію відносин. І це, напевне, єдиний позитивний результат, який Трамп залишить Байдену. Ер-Ріяд, схоже, відклав зближення з Ізраїлем після організованої за сприяння США і не такої вже й таємної зустрічі крон-принца Мохаммеда бін Салмана з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньяху. Саудівська Аравія, швидше за все, розглядає нові відносини з Ізраїлем як карту перезапуску відносин з новою адміністрацією у Вашингтоні. Оскільки вона пам'ятає про те, що Байден не схвально дивиться на порушення прав людини в королівстві й на війну в Ємені.

Наступним кроком для Вашингтона буде посприяти появі регіональної угоди про вільну торгівлю й інвестування, яка б охоплювала сунітські арабські країни й Ізраїль. Байдену можливо доведеться боротися з тиском Саудівської Аравії, яка вимагає від США більш жорстких дій проти Ірану. Зокрема, королівство вимагає, щоб США не поверталися до ядерної угоди, з якої Трамп вивів свою країну.

Вірогідність сценарію: висока.

США очолять розширене Транстихоокеанське партнерство

Адміністрації Джорджа Буша-молодшого й Барака Обами запустили Транстихоокеанське партнерство як стовп стратегії США з встановлення правил торгівлі 21 століття у найбільш динамічному економічному регіоні світу. Логіка полягала в тому, щоб через встановлення високих стандартів для правил у сфері працевлаштування, екології й електронної торгівлі для 40% економіки світу США і їхні партнери можуть змусити Китай виконувати ці правила.

Але Трамп вивів свою країну з Транстихоокеанського партнерства. Японія продовжила роботу разом з іншими 11 країнами-учасницями й запустила скорочену версію проекту. Токіо створив таку структуру організації, щоб США могли повернутися. Тим часом, інша азіатсько-тихоокеанська угода про Регіональне всеосяжне партнерство включає й Китай. Вона понизила стандарти. Робота над нею завершилася в листопаді. Повернення США в Транстихоокеанське партнерство дозволить відвоювати у Пекіна регіональний економічний простір, який вони раніше покинули. Це посприяє відновленню довіри до Вашингтона й посилить американське лідерство в створенні економічних правил.

Вірогідність сценарію: вище низького.

З'являються нові міжнародні структури для електронного управління

Дані й алгоритми - рушій економіки 21-го століття. Але інтернет почав розпадатися на три окремі цифрові режими: режим Євросоюзу, США і Китаю. Це відбувається на тлі тенденції щодо встановлення «інтернет-суверенітету». Уникнення балканізації інтернету буде ключовим викликом для адміністрації Байдена.

Хороші новини в тому, що США займають хорошу позицію, щоб очолити зусилля зі створення глобальних стандартів для вільного потоку даних й інфраструктури 5G. Трансатлантичне партнерство включало перші зусилля зі створення глобальних стандартів для нестримної електронної торгівлі. Ці правила буде посилені Угодою між США, Мексикою і Канадою (USMCA) і Американо-японським договором про цифрову торгівлю за вересень 2019 року.

Байден може збудувати коаліцію зі США, ЄС, Японії, Австралії й інших країн, щоб переконати СОТ схвалити вільний міжнародний потік даних без мит і правил локалізації даних для електронної торгівлі.

Вірогідність сценарію: вище низького.

Штучний інтелект породить нові форми співпраці, а не лише протистояння

Китай, США, Євросоюз й інші сторони незалежно один від одного ухвалили етику й принципи розвитку штучного інтелекту. Але всі сторони дійшли консенсусу, що потрібні спільні стандарти й норми. Зокрема, процес розвитку штучного інтелекту повинен бути технічно безпечним. Повинна бути демонстрація відповідальності й прозорості в оцінці помилок. Приватність й хороше управління даними повинні бути гарантовані. А результат повинен служити суспільству й довкіллю.

Виклик полягає в тому, щоб зробити такі стандарти законом, який буде виконуватись. Великі технологічні компанії вже зробили деякі додатки на основі технології штучного інтелекту. Наприклад, так працюють системи розпізнавання обличь. Всі уряди зацікавлені в тому, щоб уникнути потенційних катастроф. Тож чи не варто їм зробити наступний крок і встановити універсальні для всіх межі революції штучного інтелекту? Такі заходи можуть вказати напрямок національним й міжнародним інститутам у розробці правил для скорочення негативного впливу новітніх технологій, при цьому максимізуючи їхню користь.

Вірогідність сценарію: низька.

«Мангетенський проєкт» для батарей досягне великого прориву

Найбільша перешкода для пришвидшення переходу до економіки пост-паливної ери – це засоби зберігання енергії. Кращі й дешевші батареї можуть скоротити ціни й підвищити можливості, зробивши електричні автомобілі дешевшими й більш привабливими. Сонячна й вітрова енергія працюють лише тоді, коли сонце світить, а вітер дме. Тому зберігання енергії – це ключ до масштабування відновлюваних джерел енергії.

Байдену варто об'єднати приватний сектор, Конгрес і губернаторів, національні лабораторії й академічні кола, щоб під керівництвом Білого дому й Департаменту енергетики створити нову державно-приватну національну комісію з хорошим фінансуванням, яка пришвидшись досягнення прориву в розробці нових батарей.

Вірогідність сценарію: вище середнього.

Універсальна вакцина від коронавірусу буде створена

Пандемія Covid-19 вказала на довготривалу загрозу з боку вірусу, який постійно мутує. Швидкість, з якою була розроблена вакцина, - це результат штучного інтелекту, аналізу великих даних і накопичених досліджень. Всі ці чинники дозволили біологам просуватися вперед в безпрецедентному темпі. Нове завдання буде важким, але досяжним - створити універсальну вакцину, щоб підготуватися до майбутніх пандемій.

Вірогідність сценарію: низька.

Трансатлантичні відносини будуть оновлені заради співпраці у сфері технологій і стримування Китаю

Єврокомісія вже формулює ідеї для «технологічного альянсу» і більшої співпраці з США проти Китаю. Хоча реальний вигляд такого союзу буде залежати від країн-учасниць ЄС. В Європі на підйомі переконання, що регіон повинен встановити «стратегічну автономію». А багато країн-учасниць зі Східної й Центральної Європи хочуть, щоб у ЄС були тісніші економічні зв'язки з Китаєм. Хоча деякі з них вже залежать від китайського ринку як головного напрямку для свого експорту.

Брюссель зацікавлений у посиленні співпраці з Пекіном і Москвою там, де це можливо. Хоча досі це не дало особливих результатів. ЄС не відмовився від ідеї обкладати податками технологічних гігантів США, бажаючи стримати їхнє домінування на ринку.

Разом з тим, у Байдена будуть можливості відбудувати трансатлантичні відносини для кращої координації в політиці щодо технологій й Китаю. Оскільки його адміністрація не відштовхує союзників в ЄС, закликаючи їх приєднатися до нової Холодної війни проти Китаю й Росії. Технологічний альянс США з ЄС, якщо він з'явиться, буде вимагати поступок від обох сторін.

Вірогідність сценарію: вище середнього.

Як повідомляв «Главком», колишній премʼєр-міністр Олексій Гончарук наприкінці літа увійшов до команди аналітичного центру у структурі американської організації Eurasia Center, яка є частиною Atlantic Council.