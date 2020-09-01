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    Експремʼєр Гончарук влаштувався на роботу в структурі Atlantic Council

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    Гончарук займав пост прем'єр-міністра України з серпня 2019 року по березень 2020 року - Експремʼєр Гончарук влаштувався на роботу в структурі Atlantic Council
    Гончарук займав пост прем'єр-міністра України з серпня 2019 року по березень 2020 року

    Олексій Гончарук стане співробітником «Центру Євразія», який займається аналітикою

    Колишній премʼєр-міністр Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру у структурі американської організації Eurasia Center. Це неурядова організація, яка спеціалізується на міжнародних відносинах. Про це американська Атлантична рада повідомила у Twitter

    «Олексій Гончарук приєднається до нас як новий видатний співробітник. Перебуваючи на посаді премʼєр-міністра України у 2019-2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми дуже раді вітати його в команді», – йдеться в повідомленні.

    На сайті організації зазначено, що Гончарук є експертом з політичної, фіскальної та структурної реформ.

    Нагадаємо, що 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра. За проголосували 353 народні депутати. З усіх українських премʼєрів Гончарук протримався на посаді найменше — 6 місяців.

    Верховна Рада Twitter уряд Олексій Гончарук
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