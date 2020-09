Експремʼєр Гончарук влаштувався на роботу в структурі Atlantic Council

Олексій Гончарук стане співробітником «Центру Євразія», який займається аналітикою

Колишній премʼєр-міністр Олексій Гончарук увійшов до команди аналітичного центру у структурі американської організації Eurasia Center. Це неурядова організація, яка спеціалізується на міжнародних відносинах. Про це американська Атлантична рада повідомила у Twitter.

«Олексій Гончарук приєднається до нас як новий видатний співробітник. Перебуваючи на посаді премʼєр-міністра України у 2019-2020 роках, Олексій Гончарук очолював орієнтований на реформи уряд. Ми дуже раді вітати його в команді», – йдеться в повідомленні.

The Atlantic Council's Eurasia Center is honored to announce that @O__Honcharuk will be joining as our new distinguished fellow. Serving as Ukraine's prime minister from 2019 to 2020, Oleksiy Honcharuk led a reform-oriented government. We're excited to welcome him to the team.