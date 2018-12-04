Ангела Меркель очолила рейтинг найвпливовіших жінок світу за версією Forbes



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Канцлер ФРН Ангела Меркель

Другу сходинку посіла прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей,

Канцлер Німеччини Ангела Меркель очолила рейтинг ста найвпливовіших жінок світу 2018 року за версією американського журналу Forbes.

Меркель все ще «залишається лідером Європи», попри те, що вирішила не переобиратися на пост канцлера в 2021 році, пише Forbes.

Другу сходинку посіла прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей, а на третьому місці — глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард.

У рейтингу цьогоріч дебютували 19 жінок. Серед них прем’єр-міністерка Сербії Ана Брнабіч, суперзірка тенісу та дизайнерка одягу Серена Уільямс, авторка «Анатомії Грей» Шонда Рімз, фінансова директорка групи Alibaba Меггі Вей Ву та інші.

Гілларі Клінтон, яка у 2017 році опустилася з 63- позиції на 65-ту сходинку, не увійшла до рейтингу в 2018 році вперше з моменту його створення в 2004 році. Водноча СЕО компанії Facebook Шеріл Сендберг випала з першої десятки у 2018 році вперше з моменту її дебюту в 2010 році, нині вона посіла 11 місце.

Перша донька президента Дональда Трампа Іванка Трамп залишилася у першій 25-ці, але також втратила три позицій й опинилася на 21.