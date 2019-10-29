Антикорсуд взявся за ректорку університету, яка за $10 тис. хабара хотіла купити прихильність заступника міністра
Лідії Антошкіній загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років
Вищий антикорупційний суд призначив підготовче засідання на 21 листопада за обвинуваченням ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу Лідії Антошкіної за ч. 4 ст. 369 КК України («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище»).
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 жовтня.
У разі доведення провини обвинуваченій загрожує позбавленням волі від п'яти до 10 років з конфіскацією майна.
За матеріалами справи 1 березня 2016 року ректорку Бердянського університету менеджменту і бізнесу затримано у службовому кабінеті тодішнього заступника міністра освіти і науки Андрія Гевка під час передачі $10 тис. За ці кошти Лідія Антошкіна намагалася отримати сприяння з боку високопосадовця в акредитації спеціальності «Туризмознавсво у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. Річ утім, що Міносвіти після перевірок виявило ряд недоліків та висловило зауваження щодо недостатнього рівня діяльності приймальної комісії університету.
Справу за обвинуваченням ректора університету Запорізької області з вересня 2016 року розглядав Шевченківський районний суд Києва. Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура через Верховний суд добилася передачі справи до Вищого антикорупційного суду.