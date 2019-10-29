Антикорсуд взявся за ректорку університету, яка за $10 тис. хабара хотіла купити прихильність заступника міністра



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Ректор Бердянського університету менеджменту і бізнесу Лідія Антошкіна. Фото з відкритих джерел

Лідії Антошкіній загрожує позбавлення волі від п’яти до 10 років

Вищий антикорупційний суд призначив підготовче засідання на 21 листопада за обвинуваченням ректора Бердянського університету менеджменту і бізнесу Лідії Антошкіної за ч. 4 ст. 369 КК України («Надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище»).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 23 жовтня.

У разі доведення провини обвинуваченій загрожує позбавленням волі від п'яти до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами справи 1 березня 2016 року ректорку Бердянського університету менеджменту і бізнесу затримано у службовому кабінеті тодішнього заступника міністра освіти і науки Андрія Гевка під час передачі $10 тис. За ці кошти Лідія Антошкіна намагалася отримати сприяння з боку високопосадовця в акредитації спеціальності «Туризмознавсво у Бердянському університеті менеджменту і бізнесу. Річ утім, що Міносвіти після перевірок виявило ряд недоліків та висловило зауваження щодо недостатнього рівня діяльності приймальної комісії університету.

Справу за обвинуваченням ректора університету Запорізької області з вересня 2016 року розглядав Шевченківський районний суд Києва. Однак Спеціалізована антикорупційна прокуратура через Верховний суд добилася передачі справи до Вищого антикорупційного суду.