Антикорупційний суд завтра обере свого голову

7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань

Завтра судді Вищого антикорупційного суду зберуться для обрання голови суду та визначаться з датою початку своєї роботи

Про це йдеться у розпорядденні в.о. ВАКС Олега Павлишина про скликання зборів суддів.

Згідно з документом, 7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань, йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час суддівських зборів будуть обрані голова Вищого антикорупційного суду та його заступник.

Наголошується, що порядок денний передбачає обрання слідчих суддів. Крім того, судді ВАКС мають визначитись з датою початку роботи антикорупційного суду.