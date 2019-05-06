Антикорупційний суд завтра обере свого голову
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Розсилка
7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань
Завтра судді Вищого антикорупційного суду зберуться для обрання голови суду та визначаться з датою початку своєї роботи
Про це йдеться у розпорядденні в.о. ВАКС Олега Павлишина про скликання зборів суддів.
Згідно з документом, 7 травня мають відбутися збори призначених суддів ВАКС, на яких визначать низку організаційних питань, йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під час суддівських зборів будуть обрані голова Вищого антикорупційного суду та його заступник.
Наголошується, що порядок денний передбачає обрання слідчих суддів. Крім того, судді ВАКС мають визначитись з датою початку роботи антикорупційного суду.
Джерело: РБК-Україна