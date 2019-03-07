Хто потрапив до Вищого антикорупційного суду: досьє переможців конкурсу

Сім з 39 переможців конкурсу до ВАСУ та Апеляційної палати ВАСУ отримали негативні висновки Громадської ради доброчесності, так як мали сумнівну репутацію

Вища кваліфікаційна комісія суддів України оголосила рейтинг учасників конкурсу до Вищого антикорупційного суду та до його Апеляційної палати. Серед тих, хто набрав найбільшу кількість балів, 27 осіб стануть суддями ВАСУ, і ще 12 осіб потраплять до Апеляційної палати ВАСУ.

Максимальна кількість балів, яку могли отримати конкурсанти за всі етапи конкурсу – 1000, тоді як найкращий результат серед переможців – 792 бали.

Тепер Вища рада правосуддя вноситиме подання про призначення переможців на посади у Вищому антикорупційному суді президенту України.

Попри те, що на предмет доброчесності кандидатів перевіряла і Громадська рада доброчесності (ГРД), і Рада міжнародних експертів, що складається з шести колишніх або чинних іноземних правників, до списку переможців конкурсу потрапили сім осіб, які мають сумнівну репутацію.

Так, громадські організації вважають негідними посади антикорупційного суду — Маслова, Біцюка, Воронька, Білоус, Мойсака, Чорну та Цікало. Проте троє із цих кандидатів (Чорна, Воронько та Білоус) розглядали міжнародні експерти та вирішили, що питання щодо їхньої доброчесності зняті.

«Главком» публікує повний список переможців і короткі відомості про кожного з них.

Хто переміг у конкурсі на посаду до Вищого антикорупційного суду

1. Танасевич Олена Віталіївна (792 бали). Суддя Печенізького районного суду Харківської області з 2012 року.

23 жовтня 2018 року отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук. Є членом громадської організації «Асоціація суддів Харківської області».

Її чоловік займається підприємницькою діяльністю і є власником шести земельних ділянок у Запорізькій області. На співбесіді з ВККС Танасевич запевнила, що придбав їх чоловік за кошти, зароблені у Великобританії, куди він їздив свого часу на заробітки, так як вирішив, що земля – найкраща інвестиція. Вона уточнила, що земельні ділянки не є дорогими, і придбав їх чоловік з метою подальшої бізнес-діяльності.

2. Строгий Ігор Леонідович (782,25 бала). Суддя Шаргородського районного суду Вінницької області з 2012 року.

Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, у 2005 – 2007 був начальником юридичного відділу Жмеринської об’єднаної податкової інспекції, протягом 2007 – 2008 років працював юрисконсультом ТОВ «Пфаннер Агро», згодом - юрисконсультом концерну «Поділля».

3. Маслов Віктор Васильович (779 балів). Суддя Тростянецького районного суду Сумської області, член Ради суддів України.

Згідно з декларацією родинних зв’язків, батько Маслова Віктора – Маслов Василь Олексійович – з 2007 по 2015 працював суддею Апеляційного суду Сумської області (з 2007 по 2014 – голова суду), брат – Маслов Олександр Васильович – з 2017 року обіймає посаду інспектора управління Служби безпеки України в Сумській області, а перед тим працював на різних посадах в управлінні Служби безпеки України в Сумській області.

У Громадської ради доброчесності були підозри, що Маслов вказав у своїй декларації неправдиві свідчення про вартість майна. Зокрема, у декларації за 2017 рік Маслов вказав, що його дружина нібито придбала автомобіль Daewoo Matiz 2013 року випуску за 20 тис. грн, але насправді ринкова вартість автомобіля становить близько $3 тис. – 83,7 тис. грн.

Крім того, Маслов ухвалив 109 судових рішень (в середньому по 4 рішення на день) під час навчання протягом 2–26 червня 2015 року в Національній школі суддів України аж у Харкові, тоді як працює суддя у місті Тростянець Сумської області.

4. Федорак Леся Миколаївна (769,5 бала). Голова Гребінківського районного суду Полтавської області з 2013 року.

У 2007 році закінчила Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію у Львівському державному університеті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

5. Олійник Оксана Вікторівна (768,75 бала). Суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

У Громадської ради доброчесності були підозри, що Оксана Олійник, ймовірно, приховала права власності на нерухомість.

У її декларації за 2017 рік садовий будинок площею 36,6 кв. м, квартира площею 62,7 кв. м, дві земельні ділянки площею 5,4 та 5,15 сотки були оформлені на доньку Аліну Мірошниченко. Вона займається підприємницькою діяльністю з 2015 року, тоді як право власності на всі ці об’єкти нерухомості отримала раніше – у 2012 році. Тому у ГРД зазначали, що джерело походження коштів для таких покупок не було з'ясоване.

Саму ж Оксану Олійник ловили на «дрібних» правопорушеннях. Так, «Радіо свобода» писало, що вона притягалася до адміністративної відповідальності за те, що деякий час жила без паспорта, а також за порушення правил дорожнього руху. В обох випадках Олійник оскаржила судові постанови, тож штрафів не платила.

6. Гавриленко Тетяна Григорівна (767,5 бала). Суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області з 2013 року.

У 2007 році закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, у 2007-2009 роках була провідним спеціалістом, економіст-юристом Ленінської районної у Полтаві, а з 2009 по 2013 рік обіймала посаду директора приватного підприємства, яке займалось діяльністю у сфері права.

У щорічній декларації за 2017 рік вказала наявність квартири у Нових Санжарах Полтавської області площею у 70 кв. м, автомобіль «Hyundai» Elantra 2012 року випуску та 239 тис. прибутку.

7. Біцюк Андрій Володимирович (763,5 бала). Суддя Заводського районного суду міста Миколаєва.

Навчався в Одеському національному університеті імені І. І. Мечнікова.

Як писав раніше «Главком», Андрій Біцюк наробив галасу в 2011 році, коли подав до суду на президента України та ВККС щодо визнання протиправною їхньої бездіяльності у переведенні його до іншого суду. Але програв.

У Громадській раді доброчесності відзначали, що у декларації Біцюка містяться сумнівні дані, що можуть свідчити про ймовірне приховування джерел походження коштів.



Так, у декларації за 2017 рік Біцюк вказав подарунок від матері на суму 210 тис. грн, тоді як мати судді є пенсіонеркою, а її останнім місцем роботи була санаторна школа-інтернат у Миколаєві.

Тому у членів ГРД виникли підозри, що гроші були задекларовані як подарунок від матері для того, щоб легалізувати вартість придбаної того ж року машини Кіа Сerato. Тоді ж Біцюк погасив кредит загальною вартістю 243 тис. грн.

Крім того, у паперовій декларації за 2015 рік Біцюк не вказав квартиру, що належить його матері, а також вартість автомобіля, придбаного у 2014 році

8. Коліуш Олег Леонідович (759,5 бала). Суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Полтавської області з 2015 року.

Закінчив у 1999 році Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, працював юрисконсультом на підприємствах, з 2012 року був суддею Ленінського районного суду міста Луганська.

Його дружина Коліуш Галина Вадимівна протягом 2012-2013 та 2015-2016 років займалась адвокатською діяльністю, з 2016-го працює у Олександрійському міськрайонному суді Кіровоградської області, зараз на посаді заступника голови суду.

9. Дубас Віталій Михайлович (757,5 бала). Адвокат, займається індивідуальною адвокатською діяльністю (отримав дозвіл на це ще у 1999 році).

У 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка. Засновник Аудиторської фірми ТзОВ «Діло-аудит», яка з 1 жовтня 2018 року припинила своє існування. Адвокат має у власності квартиру у Львові площею 38,8 м кв., і у спільній власності з дружиною і сином ще одне помешкання у Львові площею 71,6 м кв., а також автомобілі Chery Elara 2007 року випуску і ВАЗ 21013 1976 року випуску. Дохід адвоката у 2017 році становив 205 тис. грн процентів і 172 850,00 грн від підприємницької діяльності.

10. Крикливий Віталій Вікторович (751,5 бала). Суддя Комсомольського міського суду Полтавської області.

Навчався у Харківському університеті внутрішніх справ, після чого працював слідчим Комсомольського міського відділу Управління внутрішніх справ України в Полтавській області, протягом 2000-2003 років – старшим слідчим відділення податкової міліції Кременчуцької об’єднаної державної податкової інспекції Полтавської області, а з 2003 року – суддею Комсомольського міського суду Полтавської області (2006 – обраний на посаду голови суду; 2009 – обраний на посаду судді безстроково).

Гавриленко Тетяна Григорівна, яка зазначена у декларації родинних зв’язків Крикливого Віталія як «близька особа», з 2013 року працює суддею Новосанжарського районного суду Полтавської області. Вона також опинилась серед переможців у конкурсі на посаду судді Вищого антикорупційного суду.

11. Шкодін Ярослав Віталійович (749,75 бала). Адвокат, займається індивідуальною адвокатською діяльністю (адвокатське свідоцтво отримав у 2009 році).

Вищу юридичну освіту кандидат здобув у Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди. Є кандидатом економічних наук.

12. Федоров Олег Володимирович (747,75 бала). Адвокат, старший партнер адвокатського об’єднання «A.C.F. Partners».

Випускник Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого. З 2007 року має право на адвокатську діяльність. З 2008 року – директор юридичного департаменту ТОВ «УСК».

13. Воронько Володимир Дмитрович (746,5 бала). Суддя Господарський суд Дніпропетровської області з 2015 року.

Вищу освіту здобув в Українській академії внутрішніх справ.

Його дочка, Максимовська (Воронько) Вікторія Володимирівна працювала з 2012 по 2015 рік секретарем судового засідання в Господарському суді Харківської області, з 2015 по 2016 рік – помічником судді в Донецькому апеляційному господарському суді, з 2016 року по цей час помічником судді Господарського суду Луганської області.

У Громадській раді доброчесності помітили, що Воронько, ймовірно, приховав продаж квартир та не задекларував отримані від цього кошти: у 2016 році із декларації судді зникло дві квартири у Луганську на 69,3 кв. м та 52,2 кв. м, які були у декларації за 2015 рік.

14. Ногачевський Віктор Вікторович (745 балів). Адвокат, з 2017 року обіймає посаду директора ТОВ «Лінія Права».

Освіту здобув у Київському університеті права. Розпочинав кар’єру як помічник Млинівського міжрайонного прокурора прокуратури Рівненської області, потім був старшим помічником прокурора міста Рівне, а протягом лютого – червня 2007-го – прокурором відділу у прокуратурі Рівненської області. З 2009 року має право на заняття адвокатською діяльністю.

15. Кравчук Олексій Олегович (740,5 бала). Завідувач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

У Київському політесі з 2013 року працював на різних посадах: доцента, професора, завідувача кафедри.

16. Мовчан Наталя Володимирівна (739,25 бала). Суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області з 2012 року.

Після закінчення навчання у 2001 році в Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, працювала на різних посадах (юрисконсульт, начальник юридичного управління) в Публічному акціонерному товаристві «Меркурій», з 2009 по 2012 роки – працювала на різних посадах (головний спеціаліст, помічник судді) у Харківському апеляційному адміністративному суді.

Син Мовчан Наталі – Мовчан Максим Вікторович – з 2016 по 2017 працював судовим розпорядником Червонозаводського районного суду міста Харкова, повідомляється у декларації родинних зв’язків судді. Крім того, сестра чоловіка Наталі Мовчан Крамаренко Наталія Іванівна з 2012 року обіймає посаду прокурора у Сумській місцевій прокуратурі.

17. Ткаченко Олег Володимирович (735 балів). Голова адвокатського об'єднання «Больверк».

Освіту здобув у Харківському юридичному інституті імені Ф. Е. Дзержинського. Право на зайняття адвокатською діяльністю має з 1993 року.

18. Широка Катерина Юріївна (732,25 бала). Суддя Луганського окружного адміністративного суду.

Навчалася у Луганській академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності та в Академії адвокатури України. Протягом 2001 – 2006 років проходила службу в органах внутрішніх справ України, згодом працювала юристом на приватних підприємствах, поки у 2010 році не стала суддею Луганського окружного адміністративного суду.

19. Хамзін Тимур Рафаїлович (730,75 бала). Суддя Куйбишевського районного суду Запорізької області з 2016 року.

До цього з 2002 року обіймав різні посади на Запорізькому автомобілебудівному заводі та займався індивідуальною адвокатською діяльністю. Адвокатське свідоцтво отримав у 2009 році. З початком роботи суддею адвокатську діяльність припинив.

Юридичну освіту отримав у 2000 році в Запорізькому інституті державного та муніципального управління. У 2008 році, після навчання у міжгалузевому інституті післядипломної освіти при Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» Хамзін став спеціалістом з інтелектуальної власності.

20. Крук Євген Васильович (727,5 бала). Начальник Департаменту міжнародного, приватного та фінансового права в адвокатському об’єднанні «Ситнюк та Партнери» з 2011 року.

Вищу освіту здобув у Київському національному університеті ім. Т. Шевченка. Право займатися адвокатською діяльністю отримав у 2006 році.

21. Саландяк Ольга Ярославівна (725,5 бала). Суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області з 2012 року.

Вищу освіту здобула у Національному університеті «Одеська юридична академія». Протягом 2001 – 2011 років працювала на різних посадах (секретар судових засідань, помічник судді, консультант суду) у Староміському районному суді м. Вінниці, протягом двох років (2011-2012 роки) була заступником керівника апарату Ленінського районного суду м. Вінниці.

22. Сікора Катерина Олександрівна (721,75 бала). Працює юристом у товаристві з обмеженою відповідальністю НВП «Альянс-Д».

Отримала ступінь магістра права після закінчення Дніпропетровського національного університету за спеціальністю правознавство. У 2013 році отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціалізацією земельного, аграрного, екологічного і природоресурсного права.

З 2009 року займається індивідуальною адвокатською діяльністю, а також була найманим юристом у підприємницьких структурах. У 2016–2018 роках тимчасово припиняла адвокатську діяльність у зв’язку з відпусткою по догляду за дитиною.

Катерина Сікора має значні статки, але пояснює вона їх тим, що члени її родини працюють у сфері підприємництва.

23. Михайленко Віра Володимирівна (718 балів). Керівник адвокатського об'єднання «Веста» з 2016 року.

Вищу освіту здобула у Державному інституті інтелектуальної власності. Викладає правові дисципліни в Економічно-правовому технікумі при МАУП.

24. Задорожна Лариса Іванівна (716,22 бала). Протягом 2000-2017 років була суддею Теплицького районного суду Вінницької області, але у 2017 році подала заяву про відставку.

Вищу освіту здобула у 1993 році, закінчивши Українську юридичну академiю у Харкові.

Її чоловік – Задорожний Євген Павлович, начальник Теплицького районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

25. Білоус Інна Олександрівна (715,5 бала). Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду.

Як писав раніше «Главком», Білоус виступала проти майданівців, зокрема була у складі колегії суддів, яка 10 грудня 2013 року повністю задовольнила адміністративний позов Тернопільської обласної державної адміністрації про обмеження права на мирні зібрання політичним партіям та необмеженому колу третіх осіб у частині місця їхнього проведення від 10 грудня 2013 року до 7 січня 2014 року.

26. Галабала Маркіян Васильович (715,25 бала). Адвокат, має право на заняття адвокатською діяльністю з 2008 року.

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Галабала після Революції гідності був призначений заступником голови Тимчасової комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції при Вищій раді юстиції, тож залучався до «чистки» судової системи, про що писав «Главком». Галабала був захисником Михайла Саакашвілі, коли того підозрювали у створенні злочинної організації за гроші Сергія Курченка. Дружина адвоката – Ольга Галабала – є координатором Ради партії Саакашвілі «Рух нових сил».

27. Мойсак Сергій Мирославович (714,75 бала). Займається індивідуальною адвокатською діяльністю.

У 2001 році він здобув вищу освіту в Харківському державному педагогічному університеті ім. Г. Сковороди. Займається науково-дослідною роботою, кандидат юридичних наук. У 2007 році отримав адвокатське свідоцтво.

У Громадській раді доброчесності виявили, що Мойсак не задекларував прав на свою нерухомість: відповідно до даних реєстру речових прав на нерухоме майно, кандидат з 2007 року є власником квартири у місті Нікополь. За цією ж адресою зареєстрований його адвокатський офіс.

Але у Вищій кваліфікаційній комісії зазначили, що спецперевірка не встановила фактів, які могли б свідчити про недоброчесність кандидата або порушення ним професійної етики.

Список переможців до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

1. Боднар Сергій Богданович (780 балів). Асистент кафедри публічного права у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

У цьому ж навчальному закладі здобув вищу освіту (закінчив у 2003 році), і працював на різних посадах: протягом 2003–2011 років був асистентом кафедри теорії та історії держави і права, протягом 2011-2015 років – доцентом кафедри теорії та історії держави і права, а з 2015 року – асистент кафедри публічного права.

2. Чорна Валерія Вікторівна (764,25). Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

У 2001 році закінчила навчання у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

У Громадській раді доброчесності встановили, що мати судді у 2016 році придбала квартиру у житловому комплексі «Кіровський» у Дніпрі площею в 127,9 кв. м. Вартість подібних квартир становить від 2,2 млн грн до понад 3 млн грн, тоді як Чорна не вказала у своїх деклараціях точної ціни помешкання матері так само, як і ціни квартири площею 49,2 кв. м у Дніпрі, що належить її батьку — Віктору Чорному. Ба більше, мати судді Світлана Чорна — пенсіонерка, а її місячний дохід починаючи з 2016 року має складати 13 145 гривень (до 2016 року цей дохід був меншим).



Батько Валерії Чорної придбав автомобіль Hyundai Tucson 2008 року випуску, орієнтовна вартість якого на момент купівлі становила близько 10 тис. доларів США або ж близько 213 тис. грн.



Крім того, суддя ухвалювала рішення в той час, як брала участь у періодичному навчанні на тему «Практичні питання застосування норм сучасного антикорупційного законодавства у професійній діяльності» у місті Дніпро. Зокрема суддя Чорна постановила ухвалу від 15 вересня 2017 року у справі № 804/2106/14 та ухвалу від 15 вересня 2017 року у справі № 804/4924/15.

3. Калугіна Інна Олегівна (745,75 бала). Суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Вищу освіту здобула у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, після чого протягом 2002-2004 років була консультантом Мелітопольського міського суду Запорізької області, у 2004-2011 роках працювала на різних посадах (помічник судді, консультант суду, помічник голови суду) у Мелітопольському міськрайонному суді Запорізької області, а у 2010 році стала суддею Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

4. Панкулич Віктор Іванович (742,5 бала). Голова адвокатського об'єднання «Українська адвокатська група».

У 1993 році закінчив навчання у Київському університеті імені Тараса Шевченка.

5. Павлишин Олег Федорович (729,75 бала). Суддя Апеляційного суду Львівської області.

Вищу освіту здобув у Львівському національному університеті імені Івана Франка. З 2002 року працює суддею Апеляційного суду Львівської області (з 2018 – Львівського апеляційного суду).

Згідно з декларацією родинних зв’язків, дружина судді Павлишин Олена Петрівна з 2010 року працює нотаріусом в сьомій Львівській державній нотаріальній конторі, а його син Павлишин Павло Олегович з 2017 працює секретарем судового засідання Апеляційного суду м. Києва. Крім того, племінник Павлишина Малецький Олег Святославович у 2011-2012 роках працював слідчим у слідчому управлінні фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Львівській області, а протягом 2013-2015 років був старшим слідчим у слідчому управлінні фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Львівській області.

6. Никифоров Андрій Сергійович (711 балів). Керуючий партнер адвокатського об’єднання «ОПС ЛІГАЛ» з 2017 року.

У 2001 році Никифоров закінчив Дніпропетровський національний університет, після чого працював довгий час юристом у різних приватних компаніях.

7. Чорненька Даниїла Степанівна (696,25 бала). Суддя Монастирищенського районного суду Черкаської області.

Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Франка, після чого з 1996 по 2002 рік була стажистом судді Монастирищенського районного суду Черкаської області, а у 2002 році стала сама суддею цього ж суду.

8. Михайленко Дмитро Григорович (694,25 бала). Доцент кафедри кримінального права у Національному університеті «Одеська юридична академія».

У цьому ж виші здобув вищу освіту, і з 2009 року працював на різних посадах: асистент, доцент, начальник науково-дослідної частини, докторант, науковий співробітник.

9. Цікало Володимир Ігорович (692,5 бала). Доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету у Львівському національному університеті ім. Івана Франка (працює в університеті з 1997 року).

Має адвокатське свідоцтво, наразі адвокатська діяльність призупинена. Був членом ЛОО партії «Батьківщина» у 2000–2004 рр. У 2002 р. балотувався до Львівської міської ради.

У Громадській раді доброчесності відзначили, що офіційно Цікало за 2017 рік заробив 149,4 тис грн, а його дружина - Олена Цікало 62,6 тис. грн за основним місцем роботи — у Головному територіальному управлінні юстиції у Львівські області.



Водночас у декларації за 2017 рік науковець зазначив, що йому на праві власності належать земельна ділянка загальною площею 600 кв. м та житловий будинок загальною площею 401 кв. м у селищі Брюховичі біля Львова, придбані у 2013 році за 123,6 тис. грн і 1,6 млн грн відповідно. Водночас будинок кандидату дістався від невідомого дарувальника.

Родичі Цікала були зайняті або і досі працюють або у силових структурах, або у судових. Батько Ігор Цікало — екс-начальник Львівського міського управління міліції, полковник міліції у відставці. Брат Цікало Андрій Ігорович — суддя Господарського суду Львівської області. Сестра Цікало Ірина Ігорівна — помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Касаційного господарського суду Верховного суду.

10. Панаід Ігор Васильович (685,25 бала). Суддя Чугуївського міського суду Харківської області з 2012 року.

Вищу освіту здобув у Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, після чого працював у Харківській міській раді (на посадах юрисконсульта – головного спеціаліста Юридичної служби, заступником начальника Юридичного управління, начальника відділу апарату, директором Департаменту державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), а потім у приватних структурах, поки не став суддею у Чугуївському міському суді.

11. Глотов Микола Сергійович (681,75 бала). Адвокат, займається індивідуальною адвокатською діяльністю з 2011 року.

Вищу освіту здобув у Київському університеті права НАН України. З 2016 року викладає в Рівненському коледжі Національного університету біоетики і природокористування (попередня назва – Рівненський аграрний коледж).

Згідно з декларацією родинних зв’язків, дружина адвоката Глотова Павлина Василівна протягом 2012-2016 років була секретарем судового засідання, а з 2016 є помічником судді Рівненського міського суду.

12. Семенников Олександр Юрійович (681 бал). Суддя П’ятихатського районного суду Дніпропетровської області з 2012 року.

У 2003 закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, після чого працював помічником судді Господарського суду Дніпропетровської області (2003-2006 роки), а згодом – юристом у приватних структурах.

Дружина судді Семенникова Вікторія Петрівна з 2002 по 2016 була помічником судді Дніпропетровського апеляційного господарського суду.

Яна Степанковська, «Главком»