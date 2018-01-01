Антимайданівець «Топаз» розповів про свою патріотичність

Учасник Антимайдану виявився патріотом

Антимайданівець Гнат Кромський, більше відомий на прізвисько «Топаз» заявив, що його хотіли додати у списки обміну заручниками між Україною та ОРДЛО. Про це він розповів журналістам в Київському райсуді Харкова, передає видання «Інтерфакс-Україна». «Так, пропонували (брати участь в обміні, - Ред.). Я сказав, що я -



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Учасник Антимайдану виявився патріотом

Антимайданівець Гнат Кромський, більше відомий на прізвисько «Топаз» заявив, що його хотіли додати у списки обміну заручниками між Україною та ОРДЛО.

Про це він розповів журналістам в Київському райсуді Харкова, передає видання «Інтерфакс-Україна».

«Так, пропонували (брати участь в обміні, - Ред.). Я сказав, що я - громадянин України, громадянин цього міста», – заявив житель Харкова.

Журналісти уточнили, чи означає це, що він не хоче брати участь в обміні, «Топаз» сказав: «Навіщо? Я від себе не втечу».

Нагадаємо, 30 січня Київський районний суд Харкова виніс вирок стосовно Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, згідно з яким, він має сидіти за гратами 8 років.

Топаза затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив.

25 квітня 2014 року втікача затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.