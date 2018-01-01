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    Більше не дасть команду. Антимайданівець «Топаз» отримав вирок

    Справу розглядали з 2014 року
    Київський районний суд Харкова ухвалив рішення визнати Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні авто. Про це повідомляє видання «Медіапорт». Кромського засудили до восьми років позбавлення волі
    • Сьогодні, 15:23
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    Гнат Кромський
    Гнат Кромський

    Справу розглядали з 2014 року

    Київський районний суд Харкова ухвалив рішення визнати Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні авто. Про це повідомляє видання «Медіапорт».

    Кромського засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Варто відзначити, що якщо вирок набере чинності, суд матиме, згідно із «Законом Савченко», який діяв до 21 червня 2017 року, зарахувати у строк відбування покарання час, проведений Кромським у СІЗО.

    Якщо рішення суду вступить у силу, Кромському, залишиться «посидіти» близько двох років.

    Крім того, антимайданівець має право на апеляцію.

    Нагадаємо, Топаза затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив.

    25 квітня 2014 року втікача затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

    Влітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.
    Наразі обвинувачений під вартою.

    Харків суд СІЗО
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