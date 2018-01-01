Більше не дасть команду. Антимайданівець «Топаз» отримав вирок

Справу розглядали з 2014 року

Київський районний суд Харкова ухвалив рішення визнати Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні авто. Про це повідомляє видання «Медіапорт». Кромського засудили до восьми років позбавлення волі



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Гнат Кромський

Справу розглядали з 2014 року

Київський районний суд Харкова ухвалив рішення визнати Гната Кромського, більше відомого за позивним Топаз, винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у масових заворушеннях та незаконному заволодінні авто. Про це повідомляє видання «Медіапорт».

Кромського засудили до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Варто відзначити, що якщо вирок набере чинності, суд матиме, згідно із «Законом Савченко», який діяв до 21 червня 2017 року, зарахувати у строк відбування покарання час, проведений Кромським у СІЗО.

Якщо рішення суду вступить у силу, Кромському, залишиться «посидіти» близько двох років.

Крім того, антимайданівець має право на апеляцію.

Нагадаємо, Топаза затримали 28 березня 2014 року. Наступного дня рішенням Ленінського районного суду Харкова йому обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який він порушив.

25 квітня 2014 року втікача затримали у Донецьку та відповідно до рішення суду взяли під варту без права внесення застави.

Влітку 2015 року Київський районний суд Харкова розпочав розгляд справи стосовно зловмисника.

Наразі обвинувачений під вартою.