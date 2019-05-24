Апакан завершує роботу на посаді голови місії ОБСЄ в Україні



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Апакан зустрівся з колишнім головою Контактної групи Леонідом Кучмою

Голова місії ОБСЄ подякував Кучмі за його внесок у мирне врегулювання ситуації на Донбасі

Голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурул Апакан завершує свою роботу на цій посаді.

Про це повідомила речниця колишнього представника України у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер у Facebook.

Вона зазначила, що Кучма зустрівся з Апаканом, який також є координатором безпекової підгрупи Контактної групи. Зустріч відбулася з ініціативи посла Апакана з нагоди завершення його перебування на посаді голови СММ ОБСЄ.

Кучма подякував Апакану за його працю над мирним врегулюванням ситуації на Донбасі. Голова місії ОБСЄ зі свого боку подякував своєму співрозмовнику за його внесок у мирне врегулювання.

Окрім того, Кучма висловив переконання, що новий президент України Володимир Зеленський «цілковито усвідомлює як важливість Нормандського формату, так і Мінського процесу».

«Гадаю, вже найближчим часом він ухвалить відповідні кадрові рішення щодо складу української делегації у Мінську», – сказав Леонід Кучма.

Ертурул Апакан був призначений головою Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні 2 квітня 2014 року. Він має багаторічної досвід дипломатичної кар'єри – був постійним представником Туреччини в ООН (2009 - 2012) і займав посаду заступника міністра закордонних справ (2006 - 2009).

Нагадаємо, 30 березня Постійна рада ОБСЄ продовжила мандат Спеціальної моніторингової місії в Україні (СММ) ще на один рік. СММ була уповноважена встановлювати факти конкретних інцидентів і повідомляти про них, зокрема, про можливі порушення основних принципів ОБСЄ, на всій території України.