Апарат МРТ на смерть «засмоктав» чоловіка в Індії

Діагностика призвела до смерті

У місті Мумбаї (Індія) чоловіка засмоктав апарат МРТ, в результаті чого він помер. Про це повідомляє телеканал NDTV. 32-річний Раджеш Мару зайшов до кабінету МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном. Через потужне магнітне поле сканера його тут же засмоктало всередину. Апарат відключили і дістали з нього Мару, але через десять хвилин він помер



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Загиблий Раджеш Мару

Діагностика призвела до смерті

У місті Мумбаї (Індія) чоловіка засмоктав апарат МРТ, в результаті чого він помер. Про це повідомляє телеканал NDTV.

32-річний Раджеш Мару зайшов до кабінету МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном. Через потужне магнітне поле сканера його тут же засмоктало всередину. Апарат відключили і дістали з нього Мару, але через десять хвилин він помер від отриманих травм.

За словами родичів загиблого, персонал медустанови запевнив їх, що апарат вимкнений і заходити в кабінет безпечно. «Коли ми сказали їм, що заходити в приміщення з металевим предметом може бути небезпечно, вони запевнили нас, що весь час так роблять», - розповіла родичка загиблого.

Правоохоронці порушили справу за статтею про заподіяння смерті з необережності стосовно лікаря і двох відповідальних за роботу апарату.