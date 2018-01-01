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    Апарат МРТ на смерть «засмоктав» чоловіка в Індії

    Діагностика призвела до смерті
    У місті Мумбаї (Індія) чоловіка засмоктав апарат МРТ, в результаті чого він помер. Про це повідомляє телеканал NDTV. 32-річний Раджеш Мару зайшов до кабінету МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном. Через потужне магнітне поле сканера його тут же засмоктало всередину. Апарат відключили і дістали з нього Мару, але через десять хвилин він помер
    • Сьогодні, 12:14
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    <span>Загиблий Раджеш Мару</span>
    Загиблий Раджеш Мару

    Діагностика призвела до смерті

    У місті Мумбаї (Індія) чоловіка засмоктав апарат МРТ, в результаті чого він помер. Про це повідомляє телеканал NDTV.

    32-річний Раджеш Мару зайшов до кабінету МРТ-досліджень з металевим кисневим балоном. Через потужне магнітне поле сканера його тут же засмоктало всередину. Апарат відключили і дістали з нього Мару, але через десять хвилин він помер від отриманих травм.

    За словами родичів загиблого, персонал медустанови запевнив їх, що апарат вимкнений і заходити в кабінет безпечно. «Коли ми сказали їм, що заходити в приміщення з металевим предметом може бути небезпечно, вони запевнили нас, що весь час так роблять», - розповіла родичка загиблого.

    Правоохоронці порушили справу за статтею про заподіяння смерті з необережності стосовно лікаря і двох відповідальних за роботу апарату.

    смерть Індія
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