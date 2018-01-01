Apple буде безкоштовно ремонтувати iPhone 7

Користувачі, які вже витратили гроші на ремонт, зможуть їх повернути

Компанія Apple буде безкоштовно лагодити iPhone 7, у яких з'явиться помилка «немає мережі». Про це повідомляється на сайті корпорації. Як уточнюється в повідомленні, мова йде про пристрої, випущені з вересня 2016 року по лютий 2018-го, які продавалися в Китаї, Японії, США і Гонконгу. Користувачі, що заплатили за усунення проблем з



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Користувачі, які вже витратили гроші на ремонт, зможуть їх повернути

Компанія Apple буде безкоштовно лагодити iPhone 7, у яких з'явиться помилка «немає мережі». Про це повідомляється на сайті корпорації.

Як уточнюється в повідомленні, мова йде про пристрої, випущені з вересня 2016 року по лютий 2018-го, які продавалися в Китаї, Японії, США і Гонконгу.

Користувачі, що заплатили за усунення проблем з мережею, можуть зв'язатися в Apple і зажадати відшкодувати витрати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що корпорація Apple вдвічі - з 40 до 20 млн - скоротить намічений на січень-березень поточного року план виробництва нового смартфона iPhone X через низький попит.