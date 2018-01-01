Apple зменшить виробництво iPhone X через низький попит

У той же час виробництво більш дешевих моделей iPhone 8 і iPhone 8 Plus залишиться на раніше запланованому рівні близько 30 млн штук за період з січня по березень

Корпорація Apple в два рази - з 40 до 20 млн - скоротить намічений на січень-березень поточного року план виробництва нового смартфона iPhone X через низький попит, передає Nikkei. Згідно з інформацією видання, про це компанія вже повідомила постачальників комплектуючих, серед яких японські фірми. Відзначається, що основною



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У той же час виробництво більш дешевих моделей iPhone 8 і iPhone 8 Plus залишиться на раніше запланованому рівні близько 30 млн штук за період з січня по березень

Корпорація Apple в два рази - з 40 до 20 млн - скоротить намічений на січень-березень поточного року план виробництва нового смартфона iPhone X через низький попит, передає Nikkei.

Згідно з інформацією видання, про це компанія вже повідомила постачальників комплектуючих, серед яких японські фірми.

Відзначається, що основною причиною для перегляду стратегії стали слабкі продажі флагманської моделі в святковий період у кінці минулого року на основних ринках збуту: в Європі, Китаї та США. У результаті, якщо на самому початку продажів iPhone X у листопаді постачальники Apple не встигали виконувати замовлення на комплектуючі, то зараз на складах накопичилося достатньо велика кількість зібраної техніки.

Скорочення випуску iPhone X матиме великий вплив на виробників, які співпрацюють з корпорацією. Зокрема, це торкнеться японські компанії Murata Manufacturing, Kyocera, Sony і TDK. Вони постачають Apple плати, сенсори для камер і акумуляторні батареї.

У той же час виробництво більш дешевих моделей iPhone 8 і iPhone 8 Plus залишиться на раніше запланованому рівні близько 30 млн штук за період з січня по березень.

Раніше корпорація Apple підтвердила, що критична вразливість процесорів, про яку стало відомо напередодні, стосується всіх моделей iMac і iPhone. Про це йдеться в заяві на сайті компанії. Раніше експерти виявили у процесорах Intel, AMD і ARM дефекти, через які звичайні для користувача програми можуть “побачити” структуру захищеної частини пам’яті ядра і здатні виявити місце зберігання конфіденційної інформації.