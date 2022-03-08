Apple заблокувала росіянам можливість переглядати презентацію нових продуктів

Раніше Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay і зупинила продаж продукції в Росії

Росіян остаточно відрізали від світу айфонів

Компанія Apple закрила можливість дивитись сьогоднішню презентацію продуктів з території РФ. Також компанія призупинила запуск рекламних компаній російською мовою в App Store, пише vc.ru.

Трансляція недоступна з території РФ, але з увімкненим VPN на офіційному сайті компанії з'являється анонс, а на YouTube лише відлік до початку трансляції.

Як повідомлялось, що Apple призупинила запуск рекламних кампаній у App Store у Росії. Усі кампанії, запущені в російському App Store, зупинені, нові кампанії не запускатимуться.

Раніше Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay і зупинила продаж продукції в Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.