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    Apple заблокувала росіянам можливість переглядати презентацію нових продуктів

    Раніше Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay і зупинила продаж продукції в Росії&nbsp; - Apple заблокувала росіянам можливість переглядати презентацію нових продуктів
    Раніше Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay і зупинила продаж продукції в Росії 

    Росіян остаточно відрізали від світу айфонів

    Компанія Apple закрила можливість дивитись сьогоднішню презентацію продуктів з території РФ. Також компанія призупинила запуск рекламних компаній російською мовою в App Store, пише vc.ru.

    Трансляція недоступна з території РФ, але з увімкненим VPN на офіційному сайті компанії з'являється анонс, а на YouTube лише відлік до початку трансляції.

    Як повідомлялось, що Apple призупинила запуск рекламних кампаній у App Store у Росії. Усі кампанії, запущені в російському App Store, зупинені, нові кампанії не запускатимуться.

    Раніше Apple припинила роботу свого платіжного сервісу Apple Pay і зупинила продаж продукції в Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну.

    Теги: Apple YouTube
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    Apple заблокувала росіянам можливість переглядати презентацію нових продуктів