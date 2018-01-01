Архієпископ Київського патріархату в окупованому Криму розказав про свою зустріч з Аксьоновим

Зустріч Климента з ксьоновим в окупованому Криму пройшла після дзвінків з Москви

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент в інтерв’ю «Главкому» розповів, де і коли у нього відбулась зустріч із із «главою» окупованого Росією півострова Сергієм Аксьоновим. Зокрема він зазначив, що сталася вона «після дзвінків з Москви». «Десь наприкінці жовтня - на початку



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Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент

Зустріч Климента з ксьоновим в окупованому Криму пройшла після дзвінків з Москви

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент в інтерв’ю «Главкому» розповів, де і коли у нього відбулась зустріч із із «главою» окупованого Росією півострова Сергієм Аксьоновим. Зокрема він зазначив, що сталася вона «після дзвінків з Москви».

«Десь наприкінці жовтня - на початку листопада у мене була одна зустріч із Сергієм Аксьоновим. Ця зустріч відбулася за його ініціативи. Ми повинні були зустрітися, обговорити ситуацію, найти шляхи порозуміння, як вийти з цієї конфліктної ситуації. Я думаю, що він вирішив зустрітися після дзвінків із Москви. Не знаю, наскільки самостійно він приймає рішення у таких гострих питаннях,» - повідомив Климент.

За його словами, про корисність цих зустрічей можна говорити тільки тоді, коли буде результат, проте результатів не має.

«Якщо тільки не вважати результатом те, що богослужіння ідуть, ми відслужили без проблем усі свята і поки церква не закрита. Це, напевно, єдине, що корисно від тієї зустрічі», - додав він.