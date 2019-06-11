Ар’єв звернувся до Зеленського з проханням терміново зустрітися



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Ар’єв просить Зеленського звернути увагу на те, що зараз відбувається в ПАРЄ

Ар’єв сподівається на те, що Адміністрація Президента «знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня»

Голова української парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв закликав Президента Володимира Зеленського зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ протягом найближчого тижня.

Про це нардеп 11 червня повідомив у Facebook.

«10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити, яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ», - написав Ар’єв.

Він зазначив, що сподівається на те, що Адміністрація Президента «знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня».

Нагадаємо, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.